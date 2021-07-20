Магия высоты: новые башни, которые навсегда изменили лицо Нью-Йорка

Нью-Йорк известен своими многоэтажками, которые стали визитной карточкой известного мегаполиса. Недавно на его карте появились новые здания, поражающие с первого взгляда.

"Небоскребов много не бывает" – похоже, именно таким правилом руководствуются архитекторы Нью-Йорка, ведь город активно пополняется зданиями высотой в сотни метров. Недавно завершилось строительство новых башен, которые точно станут новой украшением города.

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Central Park Tower

Башня построена вблизи Центрального Парка – одного из самых известных мест Нью-Йорка. Сейчас здание является вторым по высоте в городе.

98-этажный дом насчитывает 179 квартир, а снизу будет расположен магазин Nordstrom.

Небоскреб сливается с небом / Фото Dezeen

The Spiral in Hudson Yards

Высокий офисный небоскреб находится в стадии строительства, его высота уже достигла 314 метров. 65-этажная башня получила свое название благодаря спиралям, которые украшают фасад.

Невероятное офисное здание / Фото Dezeen

50 Hudson Yards

Одним из первых арендаторов 308-метрового небоскреба должен стать Facebook, что придало зданию популярности. 58-этажное здание уже закончено. Внутренние работы должны завершить в 2022 году.

Здесь будут звездные офисы / Фото Dezeen

111 West 57th

Третья по высоте башня Нью-Йорка уже скоро будет сдана в эксплуатацию. Уже скоро счастливые жители заедут в свои апартаменты, а все споры вокруг проекта здания утихнут.

Сверхвысокий жилой комплекс / Фото Dezeen