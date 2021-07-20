"Небоскребов много не бывает" – похоже, именно таким правилом руководствуются архитекторы Нью-Йорка, ведь город активно пополняется зданиями высотой в сотни метров. Недавно завершилось строительство новых башен, которые точно станут новой украшением города.
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Central Park Tower
Башня построена вблизи Центрального Парка – одного из самых известных мест Нью-Йорка. Сейчас здание является вторым по высоте в городе.
98-этажный дом насчитывает 179 квартир, а снизу будет расположен магазин Nordstrom.
Небоскреб сливается с небом / Фото Dezeen
The Spiral in Hudson Yards
Высокий офисный небоскреб находится в стадии строительства, его высота уже достигла 314 метров. 65-этажная башня получила свое название благодаря спиралям, которые украшают фасад.
Невероятное офисное здание / Фото Dezeen
50 Hudson Yards
Одним из первых арендаторов 308-метрового небоскреба должен стать Facebook, что придало зданию популярности. 58-этажное здание уже закончено. Внутренние работы должны завершить в 2022 году.
Здесь будут звездные офисы / Фото Dezeen
111 West 57th
Третья по высоте башня Нью-Йорка уже скоро будет сдана в эксплуатацию. Уже скоро счастливые жители заедут в свои апартаменты, а все споры вокруг проекта здания утихнут.
Сверхвысокий жилой комплекс / Фото Dezeen