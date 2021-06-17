Как и наша психика, так и архитектура до сих пор поддается архетипам, – утверждает креативная студия Burr. Мы продолжаем жить по заранее установленным, консервативными канонам, которые не всегда соответствуют нашим потребностям.

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Ставя условности под сомнение, мадридские архитекторы модифицируют бывшее коммерческое пространство и адаптируют его под нормы жилых помещений. Более того – владельцы дома смогут подстраивать его под новые и новые потребности, поскольку архитекторы позаботились о гибкости и мобильности пространства.

Как обновилось пространство: фото



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio

Дом расположен на первом этаже. Благодаря акустической панели его удалось разделить на отдельные квартиры. В зависимости от экономических ресурсов, владельцы смогут расширять свои апартаменты или сужать их.



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio

В память о старой версии помещения, архитекторы оставили здесь желтую кафельную стену и необработанный цемент. Учитывая, что некоторые перегородки будут сноситься в процессе эксплуатации, такое решение выглядит абсолютно уместным и оправданным.



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio



Бывший магазин стал современным домом с яркими акцентами / Фото Burr Studio

Проект кухни разрабатывался в коллаборации с компанией CUBRO, которая специализируется на создании нестандартных помещений. Важнейший элемент проекта – высокая конструкция для хранения посуды, техники и средств для уборки.