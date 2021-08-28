Магия музыки: в Калифорнии построили невероятную студию звукозаписи

Музыка – это особое состояние души, требующее максимального покоя и концентрации внимания. Студия Schwartz and Architecture воплотила проект, который позволит музыкантам максимально сосредоточиться на творчестве.

Новая частная студия звукозаписи расположена в городе Осиденталь, Калифорния. Ее окружают деревья, а сама она построена из материала, который удалось спасти во время разрушения сарая в Нью-Йорке.

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Студия имеет прекрасное расположение​ / Фото Contemporist

Студия имеет несколько точек входа. Такое решение воплотили для того, чтобы все помещения были автономными и ничего не прерывало творческий процесс.

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Тихое место позволяет сосредоточиться на музыке / Фото Contemporist

Дерево как главный материал – отличное решение. Это позволило не только создать уютную творческую атмосферу, но и обеспечить помещениям замечательную акустику.

Здесь можно воплотить все свои музыкальные идеи / Фото Contemporist

Уютная студия в лесу – это прекрасное место для творчества, которое подарит миру много волшебных мелодий.