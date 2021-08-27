Магия дизайна: как обустроить квартиру в стиле гламур

Гламурная комната – мечта многих людей и отличный способ обустроить стильное пространство. Есть несколько креативных подсказок для обустройства дома в стиле гламур.

Дизайнерский стиль гламур начали в 1930 годах, это был период Золотого века Голливуда. Именно поэтому гламурный стиль неразрывно связывают со звездным образом жизни. Квартиры звезд старого Голливуда стали образцом, который со временем превратился в стиль интерьера.

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Эклектичная мебель

Гламурный стиль – это настоящий мебельный хаос. В гламурном интерьере можно расположить мебель в стиле барокко, рококо, модерн и арт-деко. Антиквариат и современный дизайн в этом стиле выглядят вполне гармонично.

Блестящие поверхности

Золото, серебро, металл, хрусталь и стекло – все эти и другие элементы обустройства гламурной комнаты должны сиять и показывать богатство.

Шик и блеск – главные признаки стиля / Фото homebook

Выразительные цвета

Насыщенные оттенки красного, синего, фиолетового или зеленого ассоциируются с драгоценными камнями, а следовательно, и с роскошью. Кроме интенсивных цветов в стиле гламур также популярные черный, золотой и серебряный.

Стильное пространство / Фото homebook

Роскошные материалы

Ткани должны быть мягкими или гладкими, прекрасно подойдет бархат, тафта, шелк и атлас.

Звездное пространство / Фото homebook