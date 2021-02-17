Роскошный паркет: во Львовской Политехнике отреставрировали пол в двух старинных залах
Реставрационные работы в 2 залах Национального университета "Львовская Политехника" продолжались с 2015 года. Реставрацию завершили еще в сентябре 2020 года, однако с паркетом возникли определенные проблемы.
Источник:Фейсбук Ростислава Тистыка
Реставрационные работы в Актовом зале Яна Матейко и читальном зале старой библиотеки несколько продлили. Недавно удалось завершить работу и над старинным паркетом.
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Народный депутат Ростислав Тистык на своей странице в Фейсбук рассказал, что услышал о проблеме восстановления пола в зале Яна Матейко.
Осенью, вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, в ходе общения с ректором Юрием Бобало, услышали о проблеме с восстановлением пола в обновленном зале Яна Матейко, – сообщает депутат.
Так пол выглядел до реставрации / Фото Ростислав Тистык
Проблему удалось решить. Пол отреставрировали в короткие сроки.
Прошлый официальный визит во "Львовскую политехнику" запомнился торжественным открытием отреставрированных залов, а сегодняшняя встреча – завершением реставрационных работ паркетного покрытия, – добавляет Тистык.
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Что было раньше:
- 25 сентября состоялось торжественное открытие двух реконструированных залов: актового зала Яна Матейко и читального зала старой библиотеки.
- Реставрационные работы в Актовом зале продолжались с 2015 года, библиотеку начали восстанавливать в 2018 году.
- В помещениях восстановили скульптуры на стенах, картины, светильники, колонны. Интерьер максимально приблизили к аутентичному виду 1884 года.
- Консультантом процесса реставрации стал известный реставратор из США Юрий Янчишин.
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