Реставрационные работы в Актовом зале Яна Матейко и читальном зале старой библиотеки несколько продлили. Недавно удалось завершить работу и над старинным паркетом.

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Народный депутат Ростислав Тистык на своей странице в Фейсбук рассказал, что услышал о проблеме восстановления пола в зале Яна Матейко.

Осенью, вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем , в ходе общения с ректором Юрием Бобало, услышали о проблеме с восстановлением пола в обновленном зале Яна Матейко, – сообщает депутат.



Так пол выглядел до реставрации / Фото Ростислав Тистык

Проблему удалось решить. Пол отреставрировали в короткие сроки.

Прошлый официальный визит во "Львовскую политехнику" запомнился торжественным открытием отреставрированных залов, а сегодняшняя встреча – завершением реставрационных работ паркетного покрытия, – добавляет Тистык.