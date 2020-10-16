Львовское кафе попало на страницы всемирно известного журнала – фото интерьеров
Украинские интерьеры крайне редко попадают в поле зрения редакторов этого именитого издания о дизайне и архитектуре. Почему дизайну львовского заведения повезло – читайте в нашем материале.
О львовском кафе OM NOM NOM написал известный международный журнал Archdaily, сообщает Lviv1256.
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Здесь много деревянных акцентов / Фото Archdaily
Автором проекта стала студия Replus design bureau.
Заведение расположено в Futura HUB на Кульпарковской. Его "изюминкой" являются живые деревья внутри и органические блюда, которыми угощают гостей. Меню в заведении полностью веганское.
Деревья "растут" сквозь оба этажа / Фото Archdaily
Площадь кафе составляет 380 квадратных метров. Это пространство наполнили деревянными столами и другой экологической мебелью.
Бетон и стекло выглядят органично / Фото Archdaily
Дизайн интерьера достаточно простой и лаконичный. Стены здесь бетонные. Это соответствует концепции заведения – владельцы хотели украсить его промышленными строительными материалами.
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Деревянная мебель и бетонные стены прекрасно сочетаются с огромным количеством живых растений. Общий стиль дополняют тканевые диваны.
Особого акцента добавляет неоновая вывеска / Фото Archdaily
Фасад кафе украсили подвесными лампами, которые привлекают внимание.
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