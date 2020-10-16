Украинские интерьеры крайне редко попадают в поле зрения редакторов этого именитого издания о дизайне и архитектуре. Почему дизайну львовского заведения повезло – читайте в нашем материале.

О львовском кафе OM NOM NOM написал известный международный журнал Archdaily , сообщает Lviv1256.

Archdaily – издание, которое публикует новости из мира дизайна и архитектуры. Его аудитория насчитывает около 7 миллионов посетителей. Редакция журнала сотрудничает с популярными студиями, дизайнерами и архитекторами.

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Здесь много деревянных акцентов / Фото Archdaily

Автором проекта стала студия Replus design bureau .

Заведение расположено в Futura HUB на Кульпарковской . Его "изюминкой" являются живые деревья внутри и органические блюда, которыми угощают гостей. Меню в заведении полностью веганское.

Деревья "растут" сквозь оба этажа / Фото Archdaily

Площадь кафе составляет 380 квадратных метров. Это пространство наполнили деревянными столами и другой экологической мебелью.



Бетон и стекло выглядят органично / Фото Archdaily

Дизайн интерьера достаточно простой и лаконичный. Стены здесь бетонные. Это соответствует концепции заведения – владельцы хотели украсить его промышленными строительными материалами.

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Деревянная мебель и бетонные стены прекрасно сочетаются с огромным количеством живых растений. Общий стиль дополняют тканевые диваны.



Особого акцента добавляет неоновая вывеска / Фото Archdaily

Фасад кафе украсили подвесными лампами, которые привлекают внимание.

Адрес кафе : город Львов, ул. Кульпарковская, 200а Больше фото веганского кафе во Львове смотрите здесь:

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