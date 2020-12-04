Сад с кактусами снаружи и внутри: как выглядит лучший интерьер дома 2020 от Dezeen
Продолжаем рассказывать о замечательных дизайнах от именитого журнала Dezeen. На этот раз остановимся на лучшем интерьере частного дома.
О победе проекта под названием Bismarck House сообщает официальный сайт Dezeen.
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В интерьере объединили различные материалы / Фото Dezeen
Премию Dezeen Awards вручают ежегодно за наиболее оригинальный дизайн. В номинации "Интерьер дома" победил дом в Сиднее, Австралия.
Здесь смогли достичь гармонии между пространством помещения, сада и общественной средой.
Первый этаж "Дома Бисмарка" – стеклянный и прозрачный. Здесь почти не ощутима разница между двором и пространством внутри. Плетеная мебель и большие кактусы в гостиной создают расслабленную атмосферу дома на пляже.
Стеклянные стены соединяют дом с садом / Фото Dezeen
Этот этаж скрыт от уличной жизни забором – поэтому его удалось сделать настолько интегрированным в сад.
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Жизнь на втором этаже хотели скрыть от посторонних глаз. Именно поэтому его сделали в виде "сплошной массы".
Окна кухни выходят на улицу / Фото Dezeen
Взаимосвязь между домом и городской улицей чрезвычайно организованна, а различные материалы создают тепло и интригу во всех комнатах, – заявили судьи главного жюри интерьеров.
Дом был спроектирован такими архитекторами: Andrew Burges Architects and David Harrison & Karen McCartney.
Растения будто прорастают внутрь дома / Фото Dezeen
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