Продолжаем рассказывать о замечательных дизайнах от именитого журнала Dezeen. На этот раз остановимся на лучшем интерьере частного дома.

О победе проекта под названием Bismarck House сообщает официальный сайт Dezeen .

Оригинальный дизайн: Дом-вазон из бетонных кубов: как выглядит необычная постройка в Куала-Лумпуре



В интерьере объединили различные материалы / Фото Dezeen

Премию Dezeen Awards вручают ежегодно за наиболее оригинальный дизайн . В номинации "Интерьер дома" победил дом в Сиднее, Австралия.

Здесь смогли достичь гармонии между пространством помещения, сада и общественной средой .

Первый этаж "Дома Бисмарка" – стеклянный и прозрачный . Здесь почти не ощутима разница между двором и пространством внутри . Плетеная мебель и большие кактусы в гостиной создают расслабленную атмосферу дома на пляже.



Стеклянные стены соединяют дом с садом / Фото Dezeen

Этот этаж скрыт от уличной жизни забором – поэтому его удалось сделать настолько интегрированным в сад.

По теме: Лучший бар 2020: какому секретному заведению вручили премию за интерьер

Жизнь на втором этаже хотели скрыть от посторонних глаз . Именно поэтому его сделали в виде "сплошной массы".



Окна кухни выходят на улицу / Фото Dezeen

Взаимосвязь между домом и городской улицей чрезвычайно организованна, а различные материалы создают тепло и интригу во всех комнатах, – заявили судьи главного жюри интерьеров.

Дом был спроектирован такими архитекторами: Andrew Burges Architects and David Harrison & Karen McCartney.