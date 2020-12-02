Лучший бар 2020: какому секретному заведению вручили премию за интерьер
Ежегодный конкурс Dezeen Awards 2020 имеет целью отметить интересный и необычный дизайн, который был реализован в течение года. Сегодня рассказываем об интерьере бара, который выиграл эту премию.
О результатах соревнования за звание "Интерьер года" сообщает официальный сайт Dezeen.
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В баре расслабленная и таинственная атмосфера / Фото Dezeen
Титул "Лучший интерьер бара года" получило заведение в Шанхае, Китай.
Проект назвали A Secret Bar in a Lively Downtown. Его реализовало агентство Atelier XY.
"Изюминкой" интерьера является коллекция янтарных насекомых.
Интерьер бара привлекает любителей насекомых / Фото Pinterest
Основой дизайна стали традиционные китайские элементы. Они сделаны с современным подходом: например, узоры на дереве.
Гости заведения поднимаются к нему по крутой лестнице. И попадают в уютное и расслабленное пространство.
Здесь нет единого стиля / Фото Dezeen
Таинственную атмосферу создает приглушенное освещение. Для оригинальной подсветки использовали стены из стеклянных "кирпичей" – они подсвечиваются изнутри.
Стеклянные стены обеспечивают приглушенную подсветку / Фото architizer.com
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Этот проект демонстрирует историю тайного бара с капризами и неожиданными элементами, – делятся впечатлениями судьи конкурса.
В интерьере использовали традиционные китайские элементы / Фото Dezeen
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