Ежегодный конкурс Dezeen Awards 2020 имеет целью отметить интересный и необычный дизайн, который был реализован в течение года. Сегодня рассказываем об интерьере бара, который выиграл эту премию.

О результатах соревнования за звание "Интерьер года" сообщает официальный сайт Dezeen .

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В баре расслабленная и таинственная атмосфера / Фото Dezeen

Титул "Лучший интерьер бара года" получило заведение в Шанхае, Китай .

Проект назвали A Secret Bar in a Lively Downtown . Его реализовало агентство Atelier XY .

"Изюминкой" интерьера является коллекция янтарных насекомых .



Интерьер бара привлекает любителей насекомых / Фото Pinterest

Основой дизайна стали традиционные китайские элементы . Они сделаны с современным подходом: например, узоры на дереве.

Гости заведения поднимаются к нему по крутой лестнице . И попадают в уютное и расслабленное пространство .



Здесь нет единого стиля / Фото Dezeen

Таинственную атмосферу создает приглушенное освещение . Для оригинальной подсветки использовали стены из стеклянных "кирпичей" – они подсвечиваются изнутри.



Стеклянные стены обеспечивают приглушенную подсветку / Фото architizer.com

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Этот проект демонстрирует историю тайного бара с капризами и неожиданными элементами, – делятся впечатлениями судьи конкурса.