Если забываете поливать вазоны, а также не слишком переживаете о том, чтобы обеспечить им соответствующее количество света и температурный режим, обратите внимание на эти варианты. Рассказываем о растениях, которые не требуют много внимания.

Зеленые растения в офисе помогут добавить немного жизни и уюта в интерьер. Разбавьте свои офисные будни вазонами. А чтобы не приходилось регулярно покупать новые, потому что вы ушли в отпуск, или забыли их полить, обратите внимание на простые и неприхотливые варианты.

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Кактус



Кактусы подойдут даже новичкам / Фото Fiftyflowers

Этот простой и популярный вазон подойдет даже новичкам. Кактусы хорошо чувствуют себя почти везде, им достаточно естественного освещения, а поливать их можно довольно редко: раз в неделю летом и раз в 3 недели осенью и зимой.

Воздушные растения



Воздушным растениям не нужна почва / Фото blog.postel-deluxe

Этим растениям не нужна даже почва. Просто погружайте их в воду на 2-3 часа каждые десять дней. Благодаря тому, что воздушным растениям не нужна земля, из них делают интересные композиции в стеклянных и керамических горшках.

Потос



Этот вазон очень прост в уходе / Фото sornyakov.net

Второе название этих вазонов – Дьявольский плющ. Несмотря на такое название, за растением очень легко ухаживать. Оно с легкостью переносит темные помещения, свет ламп, и выживет даже если вы будете забывать его поливать.

Толстянка (денежное дерево)



Толстянка со временем превращается в настоящее дерево / Фото Flowersadvice

Это растение нуждается только в дневном свете в течение нескольких часов в день. Перед поливом почва должна полностью высохнуть, поэтому проверяйте ее, прежде чем наливать воду в горшок.

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Алоэ Вера



Алоэ – неприхотливые и простые вазоны / Фото dacha.help