Вазоны, которые не погибнут в вашем офисе: 5 неприхотливых вариантов
Если забываете поливать вазоны, а также не слишком переживаете о том, чтобы обеспечить им соответствующее количество света и температурный режим, обратите внимание на эти варианты. Рассказываем о растениях, которые не требуют много внимания.
Источник:The Spruce
Зеленые растения в офисе помогут добавить немного жизни и уюта в интерьер. Разбавьте свои офисные будни вазонами. А чтобы не приходилось регулярно покупать новые, потому что вы ушли в отпуск, или забыли их полить, обратите внимание на простые и неприхотливые варианты.
Интересно Идеальные цвета и минимум средств: как в Лондоне сделали студию из заброшенного склада
Кактус
Кактусы подойдут даже новичкам / Фото Fiftyflowers
Этот простой и популярный вазон подойдет даже новичкам. Кактусы хорошо чувствуют себя почти везде, им достаточно естественного освещения, а поливать их можно довольно редко: раз в неделю летом и раз в 3 недели осенью и зимой.
Воздушные растения
Воздушным растениям не нужна почва / Фото blog.postel-deluxe
Этим растениям не нужна даже почва. Просто погружайте их в воду на 2-3 часа каждые десять дней. Благодаря тому, что воздушным растениям не нужна земля, из них делают интересные композиции в стеклянных и керамических горшках.
Потос
Этот вазон очень прост в уходе / Фото sornyakov.net
Второе название этих вазонов – Дьявольский плющ. Несмотря на такое название, за растением очень легко ухаживать. Оно с легкостью переносит темные помещения, свет ламп, и выживет даже если вы будете забывать его поливать.
Толстянка (денежное дерево)
Толстянка со временем превращается в настоящее дерево / Фото Flowersadvice
Это растение нуждается только в дневном свете в течение нескольких часов в день. Перед поливом почва должна полностью высохнуть, поэтому проверяйте ее, прежде чем наливать воду в горшок.
Актуально Как не пожалеть: 5 трендов в дизайне интерьера, которые оказались бессмысленными
Алоэ Вера
Алоэ – неприхотливые и простые вазоны / Фото dacha.help
Если вы забудете полить этот неприхотливый вазон, ему это только пойдет на пользу. Алоэ можно вообще не поливать, а ставить горшок в воду раз в неделю или две.
Поделиться новостью