Знаменитый лондонский автобус может не только перевозить туристов, но и стать удобным жильем. Пара из Великобритании приобрела старый автобус и сделала в нем квартиру с камином и ванной.

Молодая пара хотела жить вместе, но стремилась избежать кредитов и ипотеки. Тогда Чарли Маквикар (26 лет) и Люк Уокер (27 лет) решили искать альтернативный вариант.

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Таким был автобус, когда его приобрели / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Отец девушки имел небольшой участок земли в Эссексе. Чарли и Люк начали обдумывать варианты проживания там. В конце концов, сошлись на варианте красного автобуса Go-Ahead London Volvo Plaxton.



Альтернативный дом расположен на берегу озера / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Еще за несколько месяцев до покупки этот транспорт перевозил пассажиров. А уже вскоре стал стильной двухэтажной квартирой на берегу озера.



В автобусе пришлось демонтировать сидения / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Ремонт автобуса оказался непростой задачей для пары, которая не имела опыта. К счастью, им помогла семья, но не обошлось и без участия специалистов. В автобус нужно было провести электричество, канализацию, установить сантехнику и выполнить столярные работы.



Процесс переделки / Фото instagram.com/doubledeckerhome

На первом этаже автобуса разместили просторную кухню, туалет, рабочее пространство, гостевую комнату. А изюминкой интерьера стала гостиная с настоящим камином на дровах.



Интерьер первого этажа / Фото instagram.com/doubledeckerhome

На втором этаже разместили спальню и ванную. Некоторые проблемы возникли с поддержанием тепла, но недавно пара приобрела новый обогреватель, который справляется с этой задачей.



На втором этаже расположили спальню / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Дом соответствует цели молодой пары: жить как можно экономнее. Из основных расходов – они платят отцу Чарли небольшую сумму за парковку на его земле.



Возле дома сделали место для отдыха / Фото instagram.com/doubledeckerhome

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Ванна на втором этаже / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Дом припаркован у прекрасного пруда, в котором можно плавать на лодке. Чарли и Люк держат 2 козлов, фотографии которых постоянно размещают в своем инстаграме.