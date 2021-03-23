Столетний паб в столице Великобритании 6 лет назад незаконно сравняли с землей. Однако усилиями местных жителей здание удалось "возродить из пепла".

Заведение под названием Carlton Tavern сравняли с землей в апреле 2015 года. Паб уничтожили незаконно – владелец участка хотел построить на этом месте жилой дом на 10 квартир.

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Так выглядели руины паба / Фото The Observer

Муниципальная власть отклонила заявку о сносе паба, однако застройщика это не остановило. Девелоперская компания CLTX Ltd разрушила здание.

После сноса местные жители возмутились. В защиту паба выступили более 5000 человек.



Власти обязали восстановить заведение в первоначальном виде / Фото The Observer

Борьба за старинное здание продолжалась 6 лет. В конце концов, власть поддержала людей и обязала компанию-застройщика восстановить паб в первоначальном виде.

Я думал, что компания отделается штрафом в 6000 фунтов. Я потрясен решением совета. Это полезный прецедент. Его запомнят другие девелоперы, – сказал Джеймс Уотсон, один из активистов.

Многие вещи из паба доставали из-под завалов. Удалось спасти часть перил, камина, декора. Власти обязали восстановить паб точно в таком виде, который он имел до незаконного снесения.



Активисты и новые арендаторы паба / Фото The Observer

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