Идеальные цвета и минимум средств: как в Лондоне сделали студию из заброшенного склада
Дизайнеры отреставрировали старый склад на юге Лондона. Здесь создали пространство для музыкальных студий, которое поражает своим цветным интерьером.
Источник:Dezeen
Автором проекта стала архитектурная студия Alma-nac. Музыкальные студии расположены вдоль "центральной улицы", которая украшена фанерными панелями различной формы.
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Главной артерией здания стал разноцветный коридор / Фото Dezeen
Помещение в бывшей промзоне прекрасно подходит для записи музыки. В интерьере использовали всю высоту большого склада: дизайнеры обнажили деревянные балки под крышей, а сквозь прозрачные панели на крыше проникает солнечный свет.
В помещении использовали декор из резной фанеры / Фото Dezeen
Основной артерией здания является внутренняя улица, проходящая вдоль "позвоночника" здания и окруженная со всех сторон звуконепроницаемыми студиями.
Вдоль коридора расположены отдельные студии / Фото Dezeen
Фишкой проекта стало то, что здесь использовали недорогие материалы: фанеру, деревянные доски и простые инструменты. Основным требованием к зданию было обеспечение звукоизоляции отдельным студиям.
Внутри много цветовых акцентов / Фото Dezeen
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Высокие потолки и большие окна обеспечивают максимальное количество света / Фото Dezeen
Внешне здание привлекает внимание оригинальным сочетанием оранжевого кирпича и голубых ворот, входных дверей и вывески.
Так выглядит студия снаружи / Фото Dezeen
Так выглядит одна из студий звукозаписи / Фото Dezeen
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