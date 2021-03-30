Дизайнеры отреставрировали старый склад на юге Лондона. Здесь создали пространство для музыкальных студий, которое поражает своим цветным интерьером.

Автором проекта стала архитектурная студия Alma-nac. Музыкальные студии расположены вдоль "центральной улицы", которая украшена фанерными панелями различной формы.

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Главной артерией здания стал разноцветный коридор / Фото Dezeen

Помещение в бывшей промзоне прекрасно подходит для записи музыки. В интерьере использовали всю высоту большого склада: дизайнеры обнажили деревянные балки под крышей, а сквозь прозрачные панели на крыше проникает солнечный свет.



В помещении использовали декор из резной фанеры / Фото Dezeen

Основной артерией здания является внутренняя улица, проходящая вдоль "позвоночника" здания и окруженная со всех сторон звуконепроницаемыми студиями.



Вдоль коридора расположены отдельные студии / Фото Dezeen

Фишкой проекта стало то, что здесь использовали недорогие материалы: фанеру, деревянные доски и простые инструменты. Основным требованием к зданию было обеспечение звукоизоляции отдельным студиям.



Внутри много цветовых акцентов / Фото Dezeen

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Высокие потолки и большие окна обеспечивают максимальное количество света / Фото Dezeen

Внешне здание привлекает внимание оригинальным сочетанием оранжевого кирпича и голубых ворот, входных дверей и вывески.



Так выглядит студия снаружи / Фото Dezeen