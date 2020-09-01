В Лондоне представили коллекцию мебели из обычной бумаги – фото
Лондонский дизайнер Инь Чанг создал коллекцию мебели и предметов домашнего обихода, изготовленных из склеенной бумаги. По словам дизайнеры, бумагу он выбрал только потому, что этот материал реже используется.
Коллекция постоянно пополняется новыми элементами, сообщает Dezeen.
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Сегодня в коллекцию входит ряд полок, зеркал и водонепроницаемых ваз, а также столы и табуреты.
Кроме стула в коллекцию вошли и предметы домашнего обихода / Фото Dezeen
Я выбрал бумагу своим основным материалом, потому что это один из материалов, который чаще всего исключают,
– рассказывает дизайнер.
Большое количество клея делает бумагу задубевшей / Фото Dezeen
По словам Инь Чанга, влажная смесь бумаги и клея очень податливый материал, который похож на глину.
Силуэты кусков соответствуют уникальной фактуре бумаги. Мебель часто имеет смятые детали, которые и составляют каркас табуретов.
Из бумаги можно изготовить различные стулья разной формы / Фото Dezeen
После высыхания бумаги, она может конкурировать по прочностьи с деревом. Один кусок бумаги имеет ограниченную прочность, но как и многие другие материалы, он становится крепче, если соединять его 20 или 30 раз.
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В мебели также использовалось стекло / Фото Dezeen