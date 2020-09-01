Лондонский дизайнер Инь Чанг создал коллекцию мебели и предметов домашнего обихода, изготовленных из склеенной бумаги. По словам дизайнеры, бумагу он выбрал только потому, что этот материал реже используется.

Коллекция постоянно пополняется новыми элементами, сообщает Dezeen.

Похоже: Дизайнер создала серию предметов для дома из материалов, которые нашла у собственного дома

Сегодня в коллекцию входит ряд полок, зеркал и водонепроницаемых ваз, а также столы и табуреты.



Кроме стула в коллекцию вошли и предметы домашнего обихода / Фото Dezeen

Я выбрал бумагу своим основным материалом, потому что это один из материалов, который чаще всего исключают,

– рассказывает дизайнер.



Большое количество клея делает бумагу задубевшей​ / Фото Dezeen

По словам Инь Чанга, влажная смесь бумаги и клея очень податливый материал, который похож на глину.

Силуэты кусков соответствуют уникальной фактуре бумаги. Мебель часто имеет смятые детали, которые и составляют каркас табуретов.



Из бумаги можно изготовить различные стулья разной формы / Фото Dezeen

После высыхания бумаги, она может конкурировать по прочностьи с деревом. Один кусок бумаги имеет ограниченную прочность, но как и многие другие материалы, он становится крепче, если соединять его 20 или 30 раз.

К теме: Посвящено греко-римской архитектуре: в Бельгии представили коллекцию мебели из смолы – фото



В мебели также использовалось стекло / Фото Dezeen

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке