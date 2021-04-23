Инициаторами названия "Супермаркет" были художники, которые занимаются разработкой продуктов для магазина. Супермаркет расположен на улице, где также есть магазин дизайнерского музея, разработанный дизайнером в ее фирменном красочном стиле , который соответствует группе Мемфис.

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Прошлый год был действительно сложным для художников, которые не смогли нормально демонстрировать работу или сотрудничать, – сказала Валала. – Супермаркет – это отличный способ не только поддержать Музей дизайна, но и продемонстрировать работы десяти блестящих молодых художников, которые благодаря этому проекту получили новую платформу для своей работы.

Фасад здания / Фото dezeen

Каждый художник разработал различные продукты , в частности: чай, рулеты, макаронный соус, кашу овсяную, жидкость для мытья посуды, бутылки с тоником и джином. Инсталляция, которая имеет лозунг "Творчество важное" , была создана в сотрудничестве музея с Бомбейским сапфиром, а дизайны изделий базируются на классических бутылках голубого цвета марки Gin.

Яркие сочетания цветов в интерьере / Фото dezeen

Наши музеи и галереи сильно пострадали от пандемии, это возможность показать людям, как наслаждаться нашими культурными заведениями безопасно и творчески, – сказал директор музея дизайна и генеральный директор Тим Марлоу.

Интерьер магазина / Фото dezeen

Эта инсталляция – это также возможность переосмыслить, что мы покупаем, кто получает прибыль и что, по нашему мнению, является чрезвычайно важным. Мы не можем дождаться, чтобы пригласить посетителей в наш музей.

Дизайнерские макароны заказывали? / Фото dezeen

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Изделия ограниченного тиража будут продаваться в "супермаркете" и в интернете с 21 апреля до их распродажи, а средства будут поступать к новому Emerging Designer Access Fund, который предоставляет бесплатные билеты в музей дизайна новым дизайнерам и при поддержке Bombay Sapphire. Следующей выставкой музея дизайна станет Sneakers Unboxed: Studio to Street, которая откроется 18 мая.

Трендовые фото в продуктовых тележках здесь будут невероятно яркими / Фото dezeen