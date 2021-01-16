Если вы привыкли в выходные проводить время в баре с друзьями, а пандемия коронавируса нарушает ваши планы – нужно задуматься над тем, чтобы сделать домашний бар. Предлагаем идеи по обустройству бара в подвале собственного дома.

Здесь можно провести время самому или с друзьями. Интерьер частного бара часто бывает даже более оригинальным, чем коммерческие варианты. Журнал The Spruce публикует подборку баров в подвале.

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Идеальное барное пространство



В этом баре хочется проводить время / Фото The Spruce

Этот интерьер полностью укомплектован всем, что должно быть в настоящем баре. Здесь есть высокие барные стулья, подвесные латунные светильники над барной стойкой и умиротворяющая атмосфера.

Винный уголок



В интерьере сделали стеклянный холодильник для вина / Фото The Spruce

Здесь есть винная зона, которая создает особый климат для бутылок с вином, а также комфортный стол и кресла для дегустации.

Комната с Lego



В этом подвале сделали светлый и веселый интерьер / Фото The Spruce

Здесь есть огромная коллекция Лего, стол, где можно собирать конструктор, а также настоящая барная стойка и большой выбор напитков.

Атмосферное пространство



В этом маленьком и стильном баре все создано для отдыха / Фото The Spruce

Здесь очень уютно благодаря мебели темных оттенков и приглушенному освещению. Барная стойка с высокими стульями, низкие светильники, картины на стенах – все подчеркивает оригинальную атмосферу настоящего бара.

Домашнее кафе



Интерьер в помещении сделали легким и светлым / Фото The Spruce

Здесь можно "заказать" напитки и провести время за круглым столом на мягком диване. Диван и стулья помогут разместить большую компанию. В комнате сделали холодильник для вина и небольшую барную зону.