Сделать ремонт идеально не всегда удается даже у опытных профессионалов. Поэтому не стоит сильно переживать из-за ошибок – главное, чтобы вид вашего дома всегда вдохновлял и побуждал быстрее возвращаться домой.

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Плохой просчет размеров

Довольно часто встречается ситуация, когда мебель забирает больше пространства, чем ожидалось. Из-за этого страдает общая атмосфера интерьера. Чтобы этого избежать, всегда стоит ставить на место мебели какие-то коробки или предметы, которые помогут представить реальный результат будущего обустройства.

Много цветов и текстур

Гармония – главная цель любого дизайна. Довольно часто в погоне за воплощением идей мы гонимся за стилями или цветами, которые в сочетании выглядят просто ужасно. Мечты и возможности стоит балансировать.

Мало места для хранения

Иногда мы даже не представляем, сколько вещей имеем на самом деле. Поэтому никогда не стоит отказываться от мест хранения – лишние вещи никогда не украшали поверхности и создают атмосферу небрежности.

Мало розеток

В 21 веке гаджеты – наши самые близкие помощники. Не стоит экономить несколько гривен на розетке – в любом месте квартиры вы должны быть полностью автономными с любым гаджетом и иметь возможность не отключать его от питания.

Онлайн-покупки

Да, в интернете очень много интересного декора и деталей для интерьера. Но если вы полностью не уверены в размерах и качестве товара – лучше потратьте больше времени и поищите что-то похожее поблизости.