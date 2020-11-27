Креативные книжные полки: интересные идеи из разного материала – фото
Для книголюбов важно, чтобы книги хранились на удобных и доступных полочках. Интересные идеи организации места для разных книг – читайте в нашем материале.
Как сделать книжные полки интересным дополнением интерьера, сообщает Archdaily.
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10 креативных вариантов для книжных полок
Casa DL / URBAstudios
Такой вариант выглядит очень просто, но при этом он удобен. Эти полочки расположили рядом с лестницей, поэтому не будет нужды искать дополнительную лестницу для верхних полочек.
Простой, но удобный вариант / Фото Archdaily
CZ7 Loft / 5ft2 Studio
Здесь также лестницу соединили с полочками, которые изготовлены из дерева.
Интересный вариант сочетания с лестницей / Фото Archdaily
Greville Road Studio / Syte Architects
Если у вас большой дом, то такой вариант идеально подойдет для вас.
Такой вариант подойдет для больших домов / Фото Archdaily
The Long Brick House / Foldes Architects
Большую гостиную можно сделать еще более уютной, если на одной из стен расположить полочки с книжками.
Вариант для гостиной в белом цвете / Фото Archdaily
Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects
Лестницы-полки / Фото Archdaily
Casa Ortega / Estudio A0
Смело используйте пространство между лестницами или рядом с ними для книг. В большом доме можно обустроить даже комфортную зону для чтения.
Стоит использовать лишнее пространство / Фото Archdaily
CRID San Miguel Capiata / OCA
Если для вашего интерьера деревянные полочки – это скучно, то попробуйте поэкспериментировать с кирпичом.
Полки из кирпича – необычный вариант / Фото Archdaily
SlrSrf / Open Source Architecture
Вариант с использованием отдельной комнаты / Фото Archdaily
Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos
Лестничный пространство – это идеальное место для реализации самых смелых фантазий. А такие библиотеки не только экономят место, но и добавляют уюта в интерьере.
Еще один "лестничный" вариант / Фото Archdaily
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Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura
Полочки с книгами можно и скрыть, например, за полупрозрачным стеклом. Такой вариант подойдет для светлых гостевых комнат.
Полки с полупрозрачным стеклом в роли оболочки / Фото Archdaily
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