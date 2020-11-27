Для книголюбов важно, чтобы книги хранились на удобных и доступных полочках. Интересные идеи организации места для разных книг – читайте в нашем материале.

Как сделать книжные полки интересным дополнением интерьера, сообщает Archdaily.

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10 креативных вариантов для книжных полок

Casa DL / URBAstudios

Такой вариант выглядит очень просто, но при этом он удобен. Эти полочки расположили рядом с лестницей, поэтому не будет нужды искать дополнительную лестницу для верхних полочек.



Простой, но удобный вариант / Фото Archdaily

CZ7 Loft / 5ft2 Studio

Здесь также лестницу соединили с полочками, которые изготовлены из дерева.



Интересный вариант сочетания с лестницей / Фото Archdaily

Greville Road Studio / Syte Architects

Если у вас большой дом, то такой вариант идеально подойдет для вас.



Такой вариант подойдет для больших домов / Фото Archdaily

The Long Brick House / Foldes Architects

Большую гостиную можно сделать еще более уютной, если на одной из стен расположить полочки с книжками.



Вариант для гостиной в белом цвете / Фото Archdaily

Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects



Лестницы-полки / Фото Archdaily

Casa Ortega / Estudio A0

Смело используйте пространство между лестницами или рядом с ними для книг. В большом доме можно обустроить даже комфортную зону для чтения.



Стоит использовать лишнее пространство / Фото Archdaily

CRID San Miguel Capiata / OCA

Если для вашего интерьера деревянные полочки – это скучно, то попробуйте поэкспериментировать с кирпичом.



Полки из кирпича – необычный вариант / Фото Archdaily

SlrSrf / Open Source Architecture



Вариант с использованием отдельной комнаты / Фото Archdaily

Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos

Лестничный пространство – это идеальное место для реализации самых смелых фантазий. А такие библиотеки не только экономят место, но и добавляют уюта в интерьере.



Еще один "лестничный" вариант / Фото Archdaily

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Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura

Полочки с книгами можно и скрыть, например, за полупрозрачным стеклом. Такой вариант подойдет для светлых гостевых комнат.



Полки с полупрозрачным стеклом в роли оболочки / Фото Archdaily

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