Лесной мемориал предусматривает создание простого колумбария с дизайном, который не конкурирует с окружающей природой. Така форма подчеркивает гармоничное сочетание с лесом.
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Высокое кубическое сооружение / Фото designboom.com
Томек Михальский представил памятник снаружи высоким кубоидом, покрытым темным деревом и украшенным техникой шугибан без всяких памятников, бетона или искусственных насаждений. Место для урн сделано в стене памяти из светлого дерева, а ажурные своды обеспечивают доступ к естественному свету. Это позволяет монолиту, несмотря на отсутствие какой-либо символики, создать теплую атмосферу.
Ниши для праха / Фото designboom.com
Каждый фрагмент концепции подчеркивает отношения между человеком и землей. Идея отвечает как атеистической концепции, так и может быть приспособлена к погребению согласно христианской традиции.
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Место для размышлений и уединения / Фото designboom.com
Лесной мемориал создаёт аскетическое захоронения с эстетикой, вдохновенной природой. Томек считает, что размещение мемориальной стены в не испорченном цивилизацией лесу – это не только дань памяти умерши, но и создание места для размышлений, тишины и уединения.
Место для размышлений и уединения / Фото designboom.com