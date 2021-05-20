Лесной мемориал предусматривает создание простого колумбария с дизайном, который не конкурирует с окружающей природой . Така ф орма подчеркивает гармоничное сочетание с лесом.

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Колумбарий – хранилище урн с прахом. Располагается в катакомбах или склепах. Существуют колумбарии в виде мемориальной стены с нишами. Колумбарий крематория в основном имеет вид упорядоченного земельного участка для захоронения урн.

Высокое кубическое сооружение / Фото designboom.com

Томек Михальский представил памятник снаружи высоким кубоидом, покрытым темным деревом и украшенным техникой шугибан без всяких памятников , бетона или искусственных насаждений. Место для урн сделано в стене памяти из светлого дерева, а ажурные своды обеспечивают доступ к естественному свету. Это позволяет монолиту, несмотря на отсутствие какой-либо символики, создать теплую атмосферу.

Ниши для праха / Фото designboom.com

Каждый фрагмент концепции подчеркивает отношения между человеком и землей . Идея отвечает как атеистической концепции , так и может быть приспособлена к погребению согласно христианской традиции .

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Место для размышлений и уединения / Фото designboom.com

Лесной мемориал создаёт аскетическое захоронения с эстетикой, вдохновенной природой. Томек считает, что размещение мемориальной стены в не испорченном цивилизацией лесу – это не только дань памяти умерши , но и создание места для размышлений, тишины и уединения​ .