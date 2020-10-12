Лес в центре Днепра: фото интерьера элегантной квартиры от украинских архитекторов
В этом жилье для молодой семьи все напоминает о деревьях и чаще. Как выглядит необычный "лесной" дизайн городской квартиры – узнайте в нашем материале.
Дизайн был создан украинской студией tobi architects, сообщает Djournal.
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В помещении много деревянных элементов / Фото Djournal
Квартира расположена в Днепре и имеет площадь 90 квадратных метров. Здесь создали единое пространство для кухни, гостиной и столовой, а также спальню хозяев и детскую комнату.
Перед дизайнерами стояла задача разделить две функциональные зоны: кухню и гостиную. Это удалось сделать с помощью системы раздвижных дверей. Благодаря такой системе помещение легко трансформировать под любые нужды.
Кухня и гостиная объединены в общее пространство / Фото Djournal
В интерьере объединили светло-коричневую цветовую гамму, а также фактурный текстиль, дерево и мрамор. Темой для отделки стал лес. Именно поэтому проект назвали Heywood.
Про лесную чащу здесь напоминают принт с изображением среза большого дерева, коврик с кружевом, деревянные элементы на шкафах и многое другое.
Комнатные растения дополняют стиль интерьера / Фото Djournal
Атмосферу подчеркивает темная мебель в зоне гостиной.
В спальне одна из стен покрыта яркими обоями с тропическими мотивами. Отсюда можно выйти на застекленную лоджию. Двери между спальней и балконом убрали, чтобы в комнату попадало как можно больше света.
Обои с принтом выглядят современно / Фото Djournal
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"Домик" будто создан из дерева / Фото Djournal
В детской комнате внимание привлекает "домик", в котором разместили кровать. Ковер и деревянный шкаф подчеркивают общий стиль квартиры. Одна из стен в детской создана из белых панелей, на которых можно рисовать фломастерами.
Мебель в комнатах выполнена в едином стиле / Фото Djournal
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