Французская архитектурная студия AW2 недавно завершила строительство экологического отеля вблизи моря посреди леса в Коста-Рике. Помещения похожи на платформы с большими палатками, а во время строительства не было вырублено ни одного дерева, а также не использовался бетон и гвозди.

AW2 спроектировали курорт под названием Kasiiya Papagayo, чтобы не тревожить и не повреждать участок покрытого деревьями скалистого полуострова с видом на залив Папагайо, пишет Dezeen.

Обратите внимание: Песок и камень: в израильской пустыне возвели отель с роскошным интерьером – фото

Нашим намерением в течение проекта было не минимальное воздействие на окружающую среду, а нулевой уровень,

– пояснил один из проектантов.

Отель призван быть отдельной эко системой / Фото Dezeen

Отель состоит из скопления палаток. Всего здесь 14 полноценных комнат для гостей на площади 49 гектаров.

На территории отеля вообще не использовали бетон / Фото Dezeen

Все комнаты созданы с помощью образования платформ из пиломатериалов, на которые крепятся прочные палатки. Электроэнергией отель обеспечен вследствие использования солнечных панелей.

Ванна – одна из немногих металлических вещей в отеле / Фото Dezeen

Интерьер здесь выполнен в нейтральных тонах с деревянной мебелью. В ванных комнатах есть деревянные рамы для зеркал и каменные умывальники и металлическая ванна.

Смотрите также: Совершенно одинок: как построить стильный, но бюджетный дом – фото

Это место лучше всего подходит именно для экологического туризма / Фото Dezeen

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке