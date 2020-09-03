Легкий интерьер и отсутствие бетона: в Коста-Рике построили эко отель – фото
Французская архитектурная студия AW2 недавно завершила строительство экологического отеля вблизи моря посреди леса в Коста-Рике. Помещения похожи на платформы с большими палатками, а во время строительства не было вырублено ни одного дерева, а также не использовался бетон и гвозди.
AW2 спроектировали курорт под названием Kasiiya Papagayo, чтобы не тревожить и не повреждать участок покрытого деревьями скалистого полуострова с видом на залив Папагайо, пишет Dezeen.
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Нашим намерением в течение проекта было не минимальное воздействие на окружающую среду, а нулевой уровень,
– пояснил один из проектантов.
Отель призван быть отдельной эко системой / Фото Dezeen
Отель состоит из скопления палаток. Всего здесь 14 полноценных комнат для гостей на площади 49 гектаров.
На территории отеля вообще не использовали бетон / Фото Dezeen
Все комнаты созданы с помощью образования платформ из пиломатериалов, на которые крепятся прочные палатки. Электроэнергией отель обеспечен вследствие использования солнечных панелей.
Ванна – одна из немногих металлических вещей в отеле / Фото Dezeen
Интерьер здесь выполнен в нейтральных тонах с деревянной мебелью. В ванных комнатах есть деревянные рамы для зеркал и каменные умывальники и металлическая ванна.
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Это место лучше всего подходит именно для экологического туризма / Фото Dezeen