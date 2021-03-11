Голландец Марьян ван Аубель разработал лампу, которую нужно подвешивать на окно. Светильник питается энергией солнца и освещает комнату в темное время.

Проект назвали Sunne. Лампа оснащена фотоэлектрическими элементами и встроенной батареей. Светильник собирает энергию в течение дня, чтобы освещать комнату ночью.

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Лампа, работающая на солнечной энергии / Фото Dezeen

Демократия солнечной энергии

Ван Аубель хочет, чтобы солнечная энергия стала доступной для большего количества людей.

Чтобы облегчить смену нашего восприятия солнечной энергии, она должна быть доступной для большей группы людей, – рассказывает дизайнер.



Светильник дает возможность каждому накапливать солнечную энергию / Фото Dezeen

Благодаря лампе Sunne люди получат возможность познакомиться с солнечной энергией, прикоснуться к ней и использовать в своем доме

Светильник имеет анодированный алюминиевый каркас. Никаких штекеров или внешних шнуров здесь нет, – ведь лампа работает исключительно на энергии солнца. Лампу подвешивают с помощью 2 стальных проводов.



Менять режимы можно с помощью сенсоров на алюминиевой раме / Фото Dezeen

Сторона, обращенная в сторону улицы, имеет на себе солнечные батареи.

Лампа имитирует горизонт

Светильник сделали продолговатой формы, с 3 режимами, которые можно менять.

Sunne имеет следующие режимы:

рассвет,

солнечный свет,

закат.

Они имитируют цвета неба в течение дня. А удлиненная форма лампы должна напоминать горизонт.



Солнечные батареи на той стороне, что обращена к улице / Фото Dezeen

На светильнике нет никаких кнопок. Настройки можно менять, касаясь сенсора на алюминиевой раме.

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Лампа имеет 3 режима свечения / Фото Dezeen