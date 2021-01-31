Если вы любите эпатажный и интересный декор, вам понравится наша подборка.

Источник: Boredpanda

Вы точно захотите иметь дома эти оригинальные предметы.

Интересно Первый этаж, который провалился под землю: как выглядит киевский ресторан в старинном особняке

Лампа, в которую попадает пуля



Эта лампа словно разлетается на куски от того, что у нее кто-то попал / Фото Boredpanda

Оригинальная мойка



Она выглядит как декорация из фильма о будущем / Фото Boredpanda

Стаканы с сюрпризом



Кажется, в вашем стакане уже кто-то живет / Фото Boredpanda

Китайская ваза



Китайская ваза, на которой развивается целый сюжет / Фото Boredpanda

Ложки и ножи, родившиеся из самой природы



Эти оригинальные столовые приборы имеют формы цветов, листьев и раковин / Фото Boredpanda