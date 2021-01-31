Лампа, в которую попала пуля и другой оригинальный декор для дома: необычные фото
Если вы любите эпатажный и интересный декор, вам понравится наша подборка.
Источник: Boredpanda
Вы точно захотите иметь дома эти оригинальные предметы.
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Лампа, в которую попадает пуля
Эта лампа словно разлетается на куски от того, что у нее кто-то попал / Фото Boredpanda
Оригинальная мойка
Она выглядит как декорация из фильма о будущем / Фото Boredpanda
Стаканы с сюрпризом
Кажется, в вашем стакане уже кто-то живет / Фото Boredpanda
Китайская ваза
Китайская ваза, на которой развивается целый сюжет / Фото Boredpanda
Ложки и ножи, родившиеся из самой природы
Эти оригинальные столовые приборы имеют формы цветов, листьев и раковин / Фото Boredpanda
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