Эта оригинальная лампа демонстрирует объятия двух людей. Она вполне может быть символом того, что эпоха социальной дистанции и тотальной изоляции когда-нибудь закончится.

Британский художник Марк Митчел создает оригинальный индустриальный дизайн. Среди интересных вещей для дома есть прекрасная "обнимательная лампа".

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Лампы светятся, когда две фигурки соединены / Фото Mark Mitchell Design

Художник отмечает, что 2020 год стал настоящим испытанием. Люди месяцами не видели родных, теряли работу, отменялись свадьбы, закрывались бизнесы и тому подобное.

Светильник изображает 2 людей, которые после всех испытаний наконец смогли обняться.

Когда две фигурки соединяют, лампа начинает светиться.

Я надеюсь, 2021 – это год, когда мы сможем безопасно держаться друг за друга снова, – рассказывает художник.