Лампа, которая символизирует конец пандемии: трогательные фото
Эта оригинальная лампа демонстрирует объятия двух людей. Она вполне может быть символом того, что эпоха социальной дистанции и тотальной изоляции когда-нибудь закончится.
Источник:інстаграм Mark Mitchell Design
Британский художник Марк Митчел создает оригинальный индустриальный дизайн. Среди интересных вещей для дома есть прекрасная "обнимательная лампа".
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Лампы светятся, когда две фигурки соединены / Фото Mark Mitchell Design
Художник отмечает, что 2020 год стал настоящим испытанием. Люди месяцами не видели родных, теряли работу, отменялись свадьбы, закрывались бизнесы и тому подобное.
Светильник изображает 2 людей, которые после всех испытаний наконец смогли обняться.
Когда две фигурки соединяют, лампа начинает светиться.
Я надеюсь, 2021 – это год, когда мы сможем безопасно держаться друг за друга снова, – рассказывает художник.
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