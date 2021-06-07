L-образная кухня лучше всего работает в небольших и средних помещениях, поскольку в таком случае рабочие зоны будут располагаться на расстоянии не более 1200 миллиметров. Какие еще технические моменты учесть при проектировании, а также какие решения использовать – рассказываем далее.

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Средиземноморский вариант



L-образная кухня / Фото Home-designing

Подберите светлые подвесные шкафы. Базовые блоки насыщенных цветов хорошо сочетаются с белыми элементами, которые не будут перенасыщать верхнее пространство.

Зеленый кирпич



L-образная кухня / Фото Home-designing

Найдите вдохновение в традициях. Кухонная мойка в идеале должна располагаться перед окном. Особенно актуальна такая идея для тех, кто не имеет посудомоечной машины, ведь созерцание заката во время мытья посуды – всегда приятный бонус.

Пастельные тона



L-образная кухня / Фото Home-designing

Используйте матовые поверхности и пастельные тона, а также декор, чтобы совместить между собой различные цвета.

Минимум акцентов

L-образная кухня / Фото Home-designing

Внимание на акцентах. Если вы решили обустраивать кухню в одном цвете, попробуйте добавить ярких элементов. На этой L-образной кухни, желтый прямоугольник перекрывает половину навесного шкафа и половину углового окна. Для этого была использована цветная пленка.

Трендовый фартук + бирюза



L-образная кухня / Фото Home-designing

Чтобы выделить рабочие поверхности – используйте яркий акцент.

Ниша в стене



L-образная кухня / Фото Home-designing

Используйте открытые стеллажи, чтобы сэкономить место. Это особенно актуально для помещений с нетипичной планировкой.

Акцент на природных текстурах



L-образная кухня / Фото Home-designing

Выделите то, что делает вас счастливыми. Винные бокалы – центральный элемент этой кухни. За стеклянными витринами установлена специальная светодиодная лента, которая подчеркивает посуду.

Ретро-кухня



L-образная кухня / Фото Home-designing

L-образная кухня может быть оснащена и барной стойкой. А для достижения ретро-эффекта, используйте обтекаемые формы и яркие цвета.

Фасады без ручек + пастельные тона

Поскольку в L-образных кухнях используются только две стены, они прекрасно открывают пространство для перехода в зону гостиной.

Кухня с узорами

Фартук с узором и пол, поделен на зоны. Такое решение поможет расположить на небольшой площади несколько функциональных зон.

Светлая кухня для большой семьи



L-образная кухня / Фото Home-designing

Для больших семей L-образные кухни дополняются круглым столом.

Кухня в однокомнатной квартире



L-образная кухня / Фото Home-designing

Сделайте две функциональные зоны. Разделив кухню, как в этом варианте, вы сможете хранить продукты в зоне рядом с кухонной плитой, а принадлежности для стирки – вдоль стены со стиральной машинкой.

Белая кухня



L-образная кухня / Фото Home-designing

Больше минимализма для небольших помещений. Если вы мечтаете о кухне в светлых тонах, попробуйте использовать мебель без ручек на фасаде.

Фартук из белого кирпича

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L-образная кухня / Фото Home-designing

Вытяните пространство, добавив в интерьер небольшой коврик. Поставьте высокую декоративную вазу с цветами на пол, чтобы разделить зону кухни и столовой.

Современное решение для кухни



L-образная кухня / Фото Home-designing

Точечные светильники придадут кухне глубину и повысят ее функциональность.