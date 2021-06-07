L-образная кухня лучше всего работает в небольших и средних помещениях, поскольку в таком случае рабочие зоны будут располагаться на расстоянии не более 1200 миллиметров. Какие еще технические моменты учесть при проектировании, а также какие решения использовать – рассказываем далее.
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Средиземноморский вариант
L-образная кухня / Фото Home-designing
Подберите светлые подвесные шкафы. Базовые блоки насыщенных цветов хорошо сочетаются с белыми элементами, которые не будут перенасыщать верхнее пространство.
Зеленый кирпич
L-образная кухня / Фото Home-designing
Найдите вдохновение в традициях. Кухонная мойка в идеале должна располагаться перед окном. Особенно актуальна такая идея для тех, кто не имеет посудомоечной машины, ведь созерцание заката во время мытья посуды – всегда приятный бонус.
Пастельные тона
L-образная кухня / Фото Home-designing
Используйте матовые поверхности и пастельные тона, а также декор, чтобы совместить между собой различные цвета.
Минимум акцентов
L-образная кухня / Фото Home-designing
Внимание на акцентах. Если вы решили обустраивать кухню в одном цвете, попробуйте добавить ярких элементов. На этой L-образной кухни, желтый прямоугольник перекрывает половину навесного шкафа и половину углового окна. Для этого была использована цветная пленка.
Трендовый фартук + бирюза
L-образная кухня / Фото Home-designing
Чтобы выделить рабочие поверхности – используйте яркий акцент.
Ниша в стене
L-образная кухня / Фото Home-designing
Используйте открытые стеллажи, чтобы сэкономить место. Это особенно актуально для помещений с нетипичной планировкой.
Акцент на природных текстурах
L-образная кухня / Фото Home-designing
Выделите то, что делает вас счастливыми. Винные бокалы – центральный элемент этой кухни. За стеклянными витринами установлена специальная светодиодная лента, которая подчеркивает посуду.
Ретро-кухня
L-образная кухня / Фото Home-designing
L-образная кухня может быть оснащена и барной стойкой. А для достижения ретро-эффекта, используйте обтекаемые формы и яркие цвета.
Фасады без ручек + пастельные тона
Поскольку в L-образных кухнях используются только две стены, они прекрасно открывают пространство для перехода в зону гостиной.
Кухня с узорами
Фартук с узором и пол, поделен на зоны. Такое решение поможет расположить на небольшой площади несколько функциональных зон.
Светлая кухня для большой семьи
L-образная кухня / Фото Home-designing
Для больших семей L-образные кухни дополняются круглым столом.
Кухня в однокомнатной квартире
L-образная кухня / Фото Home-designing
Сделайте две функциональные зоны. Разделив кухню, как в этом варианте, вы сможете хранить продукты в зоне рядом с кухонной плитой, а принадлежности для стирки – вдоль стены со стиральной машинкой.
Белая кухня
L-образная кухня / Фото Home-designing
Больше минимализма для небольших помещений. Если вы мечтаете о кухне в светлых тонах, попробуйте использовать мебель без ручек на фасаде.
Фартук из белого кирпича
L-образная кухня / Фото Home-designing
Вытяните пространство, добавив в интерьер небольшой коврик. Поставьте высокую декоративную вазу с цветами на пол, чтобы разделить зону кухни и столовой.
Современное решение для кухни
L-образная кухня / Фото Home-designing
Точечные светильники придадут кухне глубину и повысят ее функциональность.