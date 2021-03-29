В этой квартире живет графический дизайнер. Особенностью жилья стал потолок высотой 4 метра, а также много пространства.

Помещение расположено в центре Киева, возле станции метро Золотые ворота. Перед дизайнерами стояла задача сделать интерьер, в котором не будет ощущения нового, стерильного пространства. Даже не выходя из квартиры можно почувствовать спокойный исторический центр Киева.

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Кухня с высоким потолком / Фото The Village

В доме сразу было правильное планирование. Учитывая высокие потолки, в квартире решили сделать двери с классическими фрамугами.



Двери в классическом стиле / Фото The Village

Большинство мебели здесь – винтаж. Обеденный стол – это отреставрированный стол бабушки, а стулья, кресла, рабочий стол и много других вещей нашли на европейских сайтах и привезли в Киев.



В квартире много винтажной мебели / Фото The Village

Хозяйка квартиры хотела отделить зону спальни от активной части квартиры. Кроме того, здесь сделали отдельный гардероб. Ремонт в квартире длился около года.



Гостиная с большим количеством естественного света / Фото The Village

Акценты добавили с помощью цвета. Самым ярким в помещении стал оранжевый санузел с голубым потолком.



Санузел в ярких оттенках / Фото The Village

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