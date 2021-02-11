Жители этого небольшого пространства работают из дома. Дизайнерам удалось разместить на 50 квадратных метрах отдельную кухню и спальню, а также рабочую зону.

Квартира имеет площадь 53 квадратных метра. Этот интерьер – прекрасный пример организации пространства для жизни на небольшой площади.

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Квартиру разделили на две зоны: частную и публичную / Фото Peled studios

Авторами интерьера стали дизайнеры израильской студии RUST architects. Квартира расположена в здании в международном стиле. Из окон открывается вид на центр Тель-Авива.

Хотя дом был возведен еще 85 лет назад, в нем сделали большие окна и высокие потолки. А вот площадь квартир достаточно маленькая.



В интерьере использовали традиционные цвета и материалы / Фото Peled studios

Владельцами квартиры стала молодая пара. Они работают из дома, поэтому для дизайнеров обязательным было предусмотреть рабочие места.

Важно четко разделить и структурировать пространство. Зона кухни отделена от остальной квартиры. Удалось также организовать большое количество мест для хранения вещей.



Полукруглые стены в кухне накладывали свои особенности на дизайн интерьера / Фото Peled studios

Квартиру разделили на 2 части: личную зону, в которую входит спальня, ванная комната и гардероб, и публичную зону с гостиной и кухней.

Между двумя частями квартиры разместили деревянный короб с рабочими местами. Два рабочих места разделили с помощью железных рамок, стеклянных перегородок и деревянных конструкций.



В зоне кухни удалось разместить все необходимое / Фото Peled studios

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В квартире максимально использовали естественный свет.



Конструкция из металла и дерева, которая отделяет одну зону от другой / Фото Peled studios

Самым интересным дизайнерским решением стала кухня. Маленькая площадь с отдельным окном расположена в полукруглой башне. Здесь удалось разместить рабочую поверхность и даже круглый обеденный стол.