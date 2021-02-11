Круглая кухня и стеклянные перегородки: как выглядит интерьер маленькой квартиры в Тель-Авиве
Жители этого небольшого пространства работают из дома. Дизайнерам удалось разместить на 50 квадратных метрах отдельную кухню и спальню, а также рабочую зону.
Источник:Urdesign
Квартира имеет площадь 53 квадратных метра. Этот интерьер – прекрасный пример организации пространства для жизни на небольшой площади.
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Квартиру разделили на две зоны: частную и публичную / Фото Peled studios
Авторами интерьера стали дизайнеры израильской студии RUST architects. Квартира расположена в здании в международном стиле. Из окон открывается вид на центр Тель-Авива.
Хотя дом был возведен еще 85 лет назад, в нем сделали большие окна и высокие потолки. А вот площадь квартир достаточно маленькая.
В интерьере использовали традиционные цвета и материалы / Фото Peled studios
Владельцами квартиры стала молодая пара. Они работают из дома, поэтому для дизайнеров обязательным было предусмотреть рабочие места.
Важно четко разделить и структурировать пространство. Зона кухни отделена от остальной квартиры. Удалось также организовать большое количество мест для хранения вещей.
Полукруглые стены в кухне накладывали свои особенности на дизайн интерьера / Фото Peled studios
Квартиру разделили на 2 части: личную зону, в которую входит спальня, ванная комната и гардероб, и публичную зону с гостиной и кухней.
Между двумя частями квартиры разместили деревянный короб с рабочими местами. Два рабочих места разделили с помощью железных рамок, стеклянных перегородок и деревянных конструкций.
В зоне кухни удалось разместить все необходимое / Фото Peled studios
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В квартире максимально использовали естественный свет.
Конструкция из металла и дерева, которая отделяет одну зону от другой / Фото Peled studios
Самым интересным дизайнерским решением стала кухня. Маленькая площадь с отдельным окном расположена в полукруглой башне. Здесь удалось разместить рабочую поверхность и даже круглый обеденный стол.
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