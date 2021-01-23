Квартира-студия в стиле лофт: фото современного интерьера из Швеции
Эта квартира расположена в невероятно красивом доме, что стоит на берегу залива недалеко от Стокгольма. Дизайнерам удалось разместить в маленьком пространстве все необходимое для жизни
В этом доме раньше была военная казарма. Теперь здесь сделали качественное и современное пространство для жизни, сообщает журнал Pufikhomes.
Похоже Уютный скандинавский интерьер на старом заводе: фото квартиры в Швеции
В квартире удалось сделать небольшой второй этаж / Фото Pufikhomes
Площадь однокомнатной квартиры-студии составляет всего 38 квадратных метров. Высокие потолки позволили сделать антресоль, на которой размещена спальня.
Именно из-за исторического прошлого этого дома все квартиры имеют уникальное планирование.
Дом, в котором расположена квартира-студия / Фото Pufikhomes
В квартире большие окна, которые обеспечивают большое количество естественного света в помещении.
Пространство здесь полностью открыто. На первом уровне сделали кухню-гостиную.
На стенах висят современные картины / Фото Pufikhomes
Внимание привлекают цвета: по-скандинавски сдержанные, пастельные. Кухня в графитовом оттенке перекликается с цветом стен.
Большие окна делают квартиру очень светлой / Фото Pufikhomes
Деревянный пол создает ощущение уюта. В зоне гостиной разместили мягкий бесформенный диван, который подчеркивает нарочитую небрежность стиля лофт.
В спальне и детской комнате на втором уровне все выполнили в стиле уютного минимализма.
Детская комната на втором уровне / Фото Pufikhomes
Здесь нет лишних деталей и одновременно есть все необходимое для того, чтобы комнаты были функциональными.
Открытый балкон позволяет проводить время на свежем воздухе. Здесь разместили кофейный столик, диван и сделали небольшую зону для отдыха.
Балкон с зоной для отдыха / Фото Pufikhomes
В Украине 2 с половиной этажа и много вдохновения: как выглядит интерьер квартиры для художников в Киеве
Больше фото квартиры в стиле лофт в Швеции смотрите здесь:
Поделиться новостью