Эта квартира расположена в невероятно красивом доме, что стоит на берегу залива недалеко от Стокгольма. Дизайнерам удалось разместить в маленьком пространстве все необходимое для жизни

В этом доме раньше была военная казарма. Теперь здесь сделали качественное и современное пространство для жизни, сообщает журнал Pufikhomes .

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В квартире удалось сделать небольшой второй этаж / Фото Pufikhomes

Площадь однокомнатной квартиры-студии составляет всего 38 квадратных метров. Высокие потолки позволили сделать антресоль, на которой размещена спальня.

Именно из-за исторического прошлого этого дома все квартиры имеют уникальное планирование.



Дом, в котором расположена квартира-студия / Фото Pufikhomes

В квартире большие окна, которые обеспечивают большое количество естественного света в помещении.

Пространство здесь полностью открыто. На первом уровне сделали кухню-гостиную.



На стенах висят современные картины / Фото Pufikhomes

Внимание привлекают цвета: по-скандинавски сдержанные, пастельные. Кухня в графитовом оттенке перекликается с цветом стен.



Большие окна делают квартиру очень светлой / Фото Pufikhomes

Деревянный пол создает ощущение уюта. В зоне гостиной разместили мягкий бесформенный диван, который подчеркивает нарочитую небрежность стиля лофт.

В спальне и детской комнате на втором уровне все выполнили в стиле уютного минимализма.



Детская комната на втором уровне / Фото Pufikhomes

Здесь нет лишних деталей и одновременно есть все необходимое для того, чтобы комнаты были функциональными.

Открытый балкон позволяет проводить время на свежем воздухе. Здесь разместили кофейный столик, диван и сделали небольшую зону для отдыха.



Балкон с зоной для отдыха / Фото Pufikhomes

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