Владельцам квартир-студий стоит продумывать все детали интерьера. Лишние предметы заберут площадь, а "голое" пространство вряд ли будет способствовать уюту, которым должно окутывать жилье.

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Кухня – важный элемент квартиры-студии. Стоит подумать, сколько площади вы готовы ей отвести. Кроме того, не следует забывать о столе. Громоздкая кухонная мебель не нужна – для удобного отдыха лучше обустроить комнату. Для экономии пространства можно обратить внимание на раскладные столы – на рынке сейчас достаточно вариантов, чтобы выбрать идеальный именно для вас.

В квартире-студии главное – баланс / Фото Homebook

Место для сна – еще один важный фактор. В квартире-студии придется выбирать между удобной двуспальной кроватью, которая подарит комфорт, и раскладным диваном, который позволит сэкономить площадь. Если тщательно все продумать, то можно воплотить оба решения.

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Кровать и диван прекрасно уместились в одном пространстве / Фото Homebook

Место для хранения – "болезненная" точка квартир-студий. Здесь на помощь могут прийти контейнеры для вещей, вешалки, место для хранения в мебели и небольшие шкафы.

Правильно организованное пространство покроет все потребности / Фото Homebook