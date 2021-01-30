Похожа на синий город в Марокко: как выглядит квартира-студия в Киеве – фото интерьера
Стильная квартира от украинской студии дизайна. Небесные оттенки и отсутствие тяжелых элементов в интерьере полностью отражают характер владелицы.
Источник: TABOORET development
Авторами проекта под названием R65 apartment стали украинский дизайнер Екатерина Чурина и ее команда TABOORET Development.
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Разное покрытие на полу делит пространство на зоны / Фото TABOORET Development
Площадь квартиры составляет 65 квадратных метров. Пространство разделили на функциональные зоны: здесь есть открытая кухня-гостиная и отдельная спальня.
Светлые цвета в интерьере создают соответствующее настроение / Фото TABOORET Development
Интерьер квартиры напоминает о лете и переносит гостей в теплые страны. В доме использовали много небесно-голубых оттенков.
В интерьере использовали небесно-синие оттенки / Фото TABOORET Development
Дизайнеры отказались от тяжелых элементов в интерьере. В то же время им удалось сохранить функциональность каждой зоны.
Ключевыми в проекте R65 apartment стали легкость, пространство и свет. Дизайн отражает характер хозяйки: ее мечтательность и креативный подход к каждой детали.
Зеркало в массивной раме / Фото TABOORET Development
В квартире использовали много светлого дерева: из него сделаны кухонный фасад, пол, мебель, зеркало, которое стоит на полу.
Оригинальный интерьер сделали в спальне – здесь есть панорамное окно с красивым видом. У окна поставили рабочий стол. Изголовьем кровати стала декоративная лепнина, которую наклеили на стену.
Спальня с оригинальным декором на стене / Фото TABOORET Development
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