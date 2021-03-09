Квартира расположена на левом берегу Киева, в жилом комплексе "Комфорт-Таун". Сначала в ней должен был жить один человек – фотограф Вова Клевер.

Площадь квартиры небольшая – 30 квадратных метров. За период ремонта у владельца появилась девушка. К ним также присоединился кот. Всем хватило места в новом доме.

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Стены в квартире покрасили в белый цвет / Фото The Village

Дизайн помещения стал разработкой владельца и его друга – дизайнера и архитектора Дмитрия Красного.

Хозяину удалось найти интересные решения с помощью YouTube-канала Never Too Small. На нем демонстрируют проекты для маленьких квартир – до 50 квадратных метров.



Квартиру поделили на зоны / Фото The Village

Дизайнер Дмитрий Красный предложил воспользоваться идеей гибкости при оформлении пространства. Владелец хотел разместить дома большую кровать, библиотеку, телевизор с PlayStation, а также виниловый проигрыватель.

Так появилась идея трансформировать пространство в зависимости от потребностей. В квартире сделали перепланировку: снесли некоторые перегородки, демонтировали стенку между лоджией и комнатой.



В санузле сделали душевую зону и открытые полки / Фото The Village

В планах застройщика кухня была большой. Однако владелец и его друг это изменили – разместили кухню на более короткой стене, чтобы она не занимала так много места.

Единого стиля в помещении нет. Автор проекта рассказывает, что для него квартира стала чистым полотном.

Для меня было важно создать интерьер, как чистый холст, который Вова как творческий человек потом будет наполнять, – делится Дмитрий Красный.

Именно поэтому в интерьере нет большого количества цветов и текстур. Акценты здесь создают книги, растения и картины.



В интерьере почти нет цветовых акцентов / Фото The Village

Квартиру разделили на функциональные зоны. Здесь есть спальная зона с кроватью, рабочее место с офисной мебелью, а также зона гостиной с модульным диваном.

В ванной комнате сделали душевую зону со стеклянной перегородкой и деревянные полки открытого типа. Такой выбор позволяет визуально расширить пространство.

Большинство мебели владельцы делали сами. Покупали только корпусную мебель и диван в гостиной.



Мебель на колесах помогает быстро трансформировать пространство / Фото The Village

Для того чтобы пространство можно было легко трансформировать, значительную часть мебели сделали на колесах. Например, стол в комнате можно использовать как рабочий, обеденный, а так же как место для посиделок с друзьями.

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Чтобы заниматься спортом в квартире, всю мебель можно сдвинуть. А журнальный столик можно использовать как скамейку, когда приходят гости.