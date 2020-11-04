Прикарпатский лофт: проект квартиры во Львовской области
Украинские дизайнеры создали проект интерьера двухуровневой квартиры в Новояворовске. Главными преимуществами дизайна являются современный стиль и цветовые акценты.
Проект создала львовская студия дизайна Nude.
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В интерьере использовали живые растения / Фото nudedesign.com.ua
Площадь квартиры составляет 180 квадратных метров.
Стены в помещении преимущественно белые. Кое-где оставили необработанный кирпич – характерную черту стиля лофт.
Стеклянная перегородка между кухней и гостиной / Фото nudedesign.com.ua
Гостиная имеет два этажа в высоту. Ярким акцентом в этом пространстве стал желтый диван. Потолок оформляют деревянные балки – конструкции, на которых держится крыша.
Кирпичные стены в стиле лофт / Фото nudedesign.com.ua
Кухня выполнена полностью в белом цвете, с черными акцентами – бытовой техникой. Необычным стало решение оформить часть кухонного фартука в виде меловой доски. На доске можно рисовать, оставлять "послания" друг другу, формировать перечень покупок и тому подобное.
Встроенная техника на кухне / Фото nudedesign.com.ua
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Кухня отделена от зоны гостиной стеклянной перегородкой. В интерьере использовали много стекла: оно пропускает свет внутрь помещений.
Лестница на второй этаж выглядит очень современно / Фото nudedesign.com.ua
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