Украинские дизайнеры создали проект интерьера двухуровневой квартиры в Новояворовске. Главными преимуществами дизайна являются современный стиль и цветовые акценты.

Проект создала львовская студия дизайна Nude .

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В интерьере использовали живые растения / Фото nudedesign.com.ua

Площадь квартиры составляет 180 квадратных метров .

Стены в помещении преимущественно белые. Кое-где оставили необработанный кирпич – характерную черту стиля лофт.



Стеклянная перегородка между кухней и гостиной / Фото nudedesign.com.ua

Гостиная имеет два этажа в высоту . Ярким акцентом в этом пространстве стал желтый диван . Потолок оформляют деревянные балки – конструкции, на которых держится крыша.



Кирпичные стены в стиле лофт / Фото nudedesign.com.ua

Кухня выполнена полностью в белом цвете , с черными акцентами – бытовой техникой. Необычным стало решение оформить часть кухонного фартука в виде меловой доски . На доске можно рисовать, оставлять "послания" друг другу, формировать перечень покупок и тому подобное.



Встроенная техника на кухне / Фото nudedesign.com.ua

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Кухня отделена от зоны гостиной стеклянной перегородкой. В интерьере использовали много стекла : оно пропускает свет внутрь помещений.



Лестница на второй этаж выглядит очень современно / Фото nudedesign.com.ua