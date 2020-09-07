Квартира в стиле лофт: в Киеве обустроили стильное помещение в центре – фото
Вблизи главной улицы Киева – Крещатика – появилось современное помещение в стиле лофт. Апартаменты обустроили в коммерческом помещении, которое было заброшенным в течение долгого времени. Ремонт занял около двух лет, но результат получился невероятным. Больше о стильной квартире в стиле лофт в центре Киева – читайте в материале.
Проект называется "Heyloft" и имеет классическую для этого стиля "начинку", сообщает Archdaily.
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По словам разработчиков, это помещение имеет не только жилую функцию. В частности здесь обустроили коктейль-ресторан, экспериментальную кухню, барную стойку, выставочный зал и место для ди-джеев.
Кухня в квартире совмещена с гостиной / Фото Archdaily
Во время ремонта дизайнеры столкнулись не только с проблемами классического ремонта, так как помещение ранее было коммерческим, потому его пришлось адаптировать под жилье.
В квартире также много текстиля / Фото Archdaily
После двухлетней реконструкции крыши, фасада и интерьера, квартира получила самые современные технологии отопления и энергоэффективные окна.
В квартире много антиквариата / Фото Archdaily
Внутри оставили "голые" стены, а также металлическую крышу. Новыми в квартире являются деревянные полы и мебель. Также дизайнеры добавили металлическую платформу над кухней и различной формы стулья и кресла.
Старую печку тоже решили сохранить / Фото Archdaily
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В квартире также есть антикварная мебель и современные элементы декора.
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