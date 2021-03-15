Квартира в Стокгольме расположена в мансардном этаже – в ней есть что-то от скандинавских сказок. Особую атмосферу в этой квартире создают цветные блоки и изысканный скандинавский минимализм.

Автором проекта стала Note Design Studio. Дизайнеры пытались максимально использовать пространство под крышей, чтобы сделать жилье комфортным.

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Зона отдыха в квартире / Фото Dezeen

Дети хотели иметь отдельные спальни, но сначала это казалось невозможным – в квартире просто не хватало для этого места. Однако дизайнерам удалось трансформировать пространство так, чтобы сделать отдельный уголок для обоих детей.



Интерьер детской комнаты под потолком / Фото Dezeen

2 спальни удалось расположить непосредственно под крышей. В комнате дочери смонтировали полноразмерный розовый шкаф. В одном из оконных проемов разместили небольшой письменный стол для домашних заданий.



Рабочее место у окна / Фото Dezeen

Комнату сына сделали подобной, но в ней использовали шалфейно-зеленые оттенки. Под ней расположена кухня. Все вместе напоминает единый блок, разделенный на отсеки.



Детская и кухня формируют единый блок / Фото Dezeen

Кухонная мебель также шалфейно-зеленая. С ней контрастирует столешница, изготовленная из камня с оранжевыми вкраплениями.



Кухня в шалфейном оттенке / Фото Dezeen

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Такого же зеленого цвета сделали и лестницу на чердак с детскими спальнями. На первом этаже центром внимания стала зона отдыха, в которой разместили 2 больших дивана, покрытых кремовой кожей. Здесь же нашла свое место и домашняя библиотека.