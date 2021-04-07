Квартира в советской пятиэтажке Киева попала на страницы международного издания: фото
Об небольшой квартире в Киеве написало авторитетное международное издание Dezeen, которое специализируется на архитектуре и дизайне. В интерьере, дизайнером которого стала Ольга Фрадина, использованы темные цвета и природные текстуры. Смотрите, как благодаря этому удалось осовременить помещения.
Источник:dezeen
Дизайнер сделала перепланировку маленькой квартиры в Киеве, создав большую гостиную в темных тонах, где владелец сможет проводить медитации и чайные церемонии. Квартира площадью 45 квадратных метров расположена на верхнем этаже пятиэтажного советского жилого дома, владелец – молодой модельер.
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Интерьер гостиной с использованием темных тонов / Фото dezeen
Было очевидно, что необходимо перепланировка, чтобы сделать достаточно места для всех функциональных зон, – поделилась Фрадина. – Это было как складывание пазла, пока каждая часть не оказалась на своем месте.
Перепланировка позволила устроить небольшую рабочую зону / Фото dezeen
Кирпичная кладка по всей квартире окрашена в насыщенный синий цвет. Расположение спальни и кухни было изменено, чтобы создать большое жилое пространство открытого плана, вмещающие: обеденную зону, домашний кабинет, гардероб и чайную зону.
Журнальный столик, который используют для чайной церемонии / Фото dezeen
Дизайнер умело сбалансировала темные цвета с природными текстурами, чтобы многофункциональное пространство не выглядел "чрезмерным". Кирпичные стены окрашены в глубокий синий цвет, а потолки из соснового дерева – в коричневый. Чтобы достичь открытого пространства, было решено убрать все межкомнатные двери, а спальню отгородить с помощью шторки.
Темно-синяя кирпичная кладка в сочетании со светлым деревом выглядит очень эффектно / Фото dezeen
Простые геометрические линии добавляют легкости пространству. Современная мебель сочетается с традиционной керамикой, которая была изготовлена специально для проекта в сотрудничестве со студией керамики 8 Komora.
Место для хранения до потолка / Фото dezeen
По всей квартире темно-серый микроцемент на полу, который, по словам дизайнера, создает "идеальный фон" для грубой фактуры окружающей мебели и предметов дома.
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Сохранен диван со старого интерьера и авторская керамика на полках / Фото dezeen
В течение последних лет стабильности и безопасности у нас были яркие белые просторы, которые можно открыть, – сказала она в интервью Dezeen. – Но в темные времена, когда политический и экономический климат становится более неопределенным, хочется своего гнездышка.
Минималистичная кухня без верхних шкафов / Фото dezeen
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