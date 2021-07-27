Пара, которая проживала в исторической многоэтажке в центре Варшавы, решила создать здесь пространство, позволяющее отдохнуть от городского шума. Эту задачу поручили дизайнерскому дуэту Studio Organic. Студии удалось продумать каждый угол таким образом, чтобы здесь не чувствовалась городская суета, а время шло медленнее.

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Отсутствие перегородок и стен



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture

В интерьере нет традиционного деления. Все пространство открыто, что еще больше подчеркивает легкость, которая доминирует в квартире. Это впечатление усиливает и высота помещения, которая составляет около 3,5 метров. Частная часть квартиры (спальня и ванная) расположена в центральном кубе, который частично закрыт стенами из деревянных реек.



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture

Жилая зона состоит из кухни, столовой и места для отдыха с декоративной печью.

Восточные веяния



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture

Авторы проекта черпали вдохновение в поездке в Японию. Однако, созданный ими интерьер – это не просто изображение философии Востока, а переосмысление культуры, которая накладывается на реалии Варшавы.

Проект напоминает хитроумную головоломку, в которой важнейшими элементами является свет, растения, сочетание цветов и фактур.

Еще одним важным фактором, который повлиял на проект, была страсть к йоге. Интерьер отражает принципы древней практики – гармоничность, уравновешенность, изысканность и простота.

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Роскошный минимализм



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture

Квартира выглядит аскетично, но в ней достаточно тепла и уюта. Стены покрыты специально состаренной штукатуркой. Это идеальный фон для картин Томека Барана. Сердце дома – дневная зона, оформленная с учетом европейского стиля.



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture

Модульные диваны создают много комфортного пространства для отдыха, а конические светильники, которые являются идеальным элементом для высоких комнат, придают интерьеру особый характер.



Квартира с легким и светлым интерьером / Фото amazingarchitecture

Большим преимуществом квартиры является остекления, благодаря которому интерьер перекликается с окружающей средой. Гостиная выходит на просторную террасу, залитую декоративными травами и подстриженными кустами.

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