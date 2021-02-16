Белая кухня и аксессуары от IKEA: фото интерьера квартиры в Киеве
Жилье расположено в Голосеевском районе. Дизайнеры объединили кухню и гостиную, а детскую комнату сделали спальней для двух братьев.
Источник:The Village
В этой светлой квартире в Голосеевском районе Киева живет молодая семья. Сначала планировка жилья была стандартной, но хозяева и дизайнеры решили объединить гостиную и кухню.
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Белая кухня в скандинавском стиле / Фото The Village
Интерьер разрабатывали для 3 членов семьи, но к завершению проекта их стало 4. В детской комнате сделали уютное место для двух братьев.
В квартире много акцентных элементов / Фото The Village
Владельцы хотели светлую, уютную квартиру в скандинавском стиле, где будет приятно проводить время.
Гостиную объединили с кухней / Фото The Village
В гостиной сделали удобное пространство для того, чтобы проводить время с детьми и друзьями. В спальне родителей интересным акцентом стала зона отдыха на лоджии. Здесь есть мягкий диван, кресла и двери, чтобы можно было уединяться.
В детской сделали две отдельные зоны для братьев / Фото The Village
Детская комната вмещает 2 зоны. Каждый из детей имеет кровать, отделенную перегородкой – это формирует личное пространство детей.
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Спальня с зоной отдыха / Фото The Village
В квартире объединили мебель от местных производителей с продукцией IKEA. Стоимость такого ремонта составляет около 30 тысяч долларов.
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