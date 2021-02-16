Жилье расположено в Голосеевском районе. Дизайнеры объединили кухню и гостиную, а детскую комнату сделали спальней для двух братьев.

В этой светлой квартире в Голосеевском районе Киева живет молодая семья. Сначала планировка жилья была стандартной, но хозяева и дизайнеры решили объединить гостиную и кухню.

Оригинально Как в кино: 5 невероятных ванных комнат с отдельно стоящими ванными



Белая кухня в скандинавском стиле / Фото The Village

Интерьер разрабатывали для 3 членов семьи, но к завершению проекта их стало 4. В детской комнате сделали уютное место для двух братьев.



В квартире много акцентных элементов / Фото The Village

Владельцы хотели светлую, уютную квартиру в скандинавском стиле, где будет приятно проводить время.



Гостиную объединили с кухней / Фото The Village

В гостиной сделали удобное пространство для того, чтобы проводить время с детьми и друзьями. В спальне родителей интересным акцентом стала зона отдыха на лоджии. Здесь есть мягкий диван, кресла и двери, чтобы можно было уединяться.



В детской сделали две отдельные зоны для братьев / Фото The Village

Детская комната вмещает 2 зоны. Каждый из детей имеет кровать, отделенную перегородкой – это формирует личное пространство детей.

Интересно Ретро-холодильник в интерьере: интересные идеи с фото



Спальня с зоной отдыха / Фото The Village

В квартире объединили мебель от местных производителей с продукцией IKEA. Стоимость такого ремонта составляет около 30 тысяч долларов.