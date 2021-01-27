В этой квартире живет молодая семья. Дизайнерам удалось перепланировать пространство и сделать не только гостиную и детскую комнату, но и зону спальни.

Источник: The Village

Владельцы хотели сделать свою квартиру стильной и уютной. Авторами проекта стали Mosharova Design Studio.

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Квартира в скандинавском стиле / Фото The Village

В квартире много вещей в скандинавском стиле, ведь его любят хозяева. Здесь можно встретить мебель и декор из IKEA: светильники, детскую мебель, стулья, пуфик и зеркало в гостиной.



Цвет кухонных фасадов совпадает с цветом стен / Фото The Village

Сначала квартиру планировали разделить на открытую кухню-гостиную и детскую комнату. Отдельной спальни для взрослых не планировали. Но дизайнеры порекомендовали все же сделать спальное место.



Хозяева хотели иметь обеденный стол, а не барную стойку / Фото The Village

В квартире сделали п ерепланировку: объединили кухню с гостиной, а также санузел.

Спальную зону поделили на две части: взрослую и детскую. Это удалось сделать благодаря двустороннему шкафу.



Благодаря встроенному шкафу удалось отделить зону спальни / Фото The Village

В детской сделали нижнюю нишу для игрушек – это существенно экономит пространство. Комнату для маленького мальчика не хотели отделывать привычными обоями с игрушками или животными. Помог Илон Маск и запуск ракеты SpaceX – интерьер в комнате сделали космическим.



Детская комната в космическом стиле / Фото The Village

Из гостиной есть выход на балкон. Его решили не присоединять к комнате, а сохранить как отдельную зону для работы и отдыха.



Балкон отделили стеклянной перегородкой / Фото The Village

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