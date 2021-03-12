Квартира на продажу – как не потерять в цене: 4 важных момента
Чимало людей купують квартири, щоб вкласти гроші. Розповідаємо, як придбати правильний варіант житла, який можна буде продати та не втратити в ціні.
Источник:Realty.tut.by
Чтобы квартира радовала вас, а также стала хорошей инвестицией, обратите внимание на советы, которые помогут выбрать правильный вариант. Не нужно покупать первое попавшееся помещение по самой низкой цене.
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Новостройка может превратиться в долгострой
Конечно, самые привлекательные цены на квартиры – в домах, которые еще не построены. Однако такой дом может так никогда и не появиться из-за экономического кризиса или недобросовестности тех, кто его возводит.
Новый дом может упасть в цене
Поинтересуйтесь тем, какая инфраструктура в районе, где вы покупаете квартиру / Фото Etb
Особенно, если он расположен в районе с плохо развитой инфраструктурой. Квартиры в таких местах со временем будут цениться меньше.
Слишком дешевые квартиры являются подозрительными
Особенно это касается жилья на "вторичном рынке". Эти квартиры могут иметь противоречивую историю и юридические моменты, которые не удастся выяснить в момент покупки.
Дешевые варианты квартир могут иметь неприятные сюрпризы / Фото Faqindecor
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Старые дома могут снести
Поэтому, прежде чем покупать жилье в старых малоэтажных зданиях, ознакомьтесь с генеральным планом города.
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