Чимало людей купують квартири, щоб вкласти гроші. Розповідаємо, як придбати правильний варіант житла, який можна буде продати та не втратити в ціні.

Чтобы квартира радовала вас, а также стала хорошей инвестицией, обратите внимание на советы, которые помогут выбрать правильный вариант. Не нужно покупать первое попавшееся помещение по самой низкой цене.

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Новостройка может превратиться в долгострой

Конечно, самые привлекательные цены на квартиры – в домах, которые еще не построены. Однако такой дом может так никогда и не появиться из-за экономического кризиса или недобросовестности тех, кто его возводит.

Новый дом может упасть в цене



Поинтересуйтесь тем, какая инфраструктура в районе, где вы покупаете квартиру / Фото Etb

Особенно, если он расположен в районе с плохо развитой инфраструктурой. Квартиры в таких местах со временем будут цениться меньше.

Слишком дешевые квартиры являются подозрительными

Особенно это касается жилья на "вторичном рынке". Эти квартиры могут иметь противоречивую историю и юридические моменты, которые не удастся выяснить в момент покупки.



Дешевые варианты квартир могут иметь неприятные сюрпризы / Фото Faqindecor

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