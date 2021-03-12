Если вы переживаете о проблеме тесного жилья, посмотрите на эту замечательную идею оформления крошечной квартиры. Рассказываем, как жить комфортно на площади, немного превышающей 20 метров.

Популярный Youtube-канал Never too small демонстрирует примеры обустройства маленьких квартир со всего мира. Квартира в Сиднее имеет площадь 24 квадратных метра. В ней удалось расположить открытую гостиную с кухней, а также отдельнуюю спальню.

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Общий вид квартиры / Фото Never too small

Сначала кажется, что это невозможно. Однако в этом помещении использовали современные технологии и креативные идеи.



Так выглядит планировка квартиры / Фото Never too small

Спальню сделали в балконной нише. От общего пространства ее отделяет раздвижная стена. Кровать расположили на подиуме. В нем можно хранить большое количество вещей. Также возле кровати расположили небольшой гардероб.



Белый цвет в интерьере делает помещение визуально больше / Фото Never too small

Архитектор Брэд Шварц рассказывает, что в квартире сделали перепланировку. Благодаря этому жилая площадь в доме стала больше.



Отдельная спальня у окна / Фото Never too small

В квартире есть санузел. В результате перепланировки его сделали уже, чтобы расширить пространство кухни-гостиной. В санузел ведет скрытая дверь, которая стала гармоничным продолжением фасада кухни. Внутри ванной комнаты обустроили душевую кабину, мойку, туалет и полки для вещей.



Санузел достаточно комфортный / Фото Never too small

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Ночью раздвижные двери закрывают кухню / Фото Never too small

Кухню сделали очень лаконичной. В ней удалось разместить холодильник, посудомойку, плиту на 2 конфорки и небольшую рабочую поверхность. Фасады белого цвета делают пространство визуально больше.