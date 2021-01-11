Квартира расположена в Печерском районе Киева, на 9-м этаже 11-этажного дома. Отсюда открывается вид на известный памятник "Родина-Мать".

Именно поэтому проект назвали Motherland Home. Про интерьер квартиры для молодой семьи в Печерском районе Киева сообщает журнал The Village .

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Кухню сделали из натурального дерева / Фото The Village

Автором проекта стала дизайнер студии Smart Design Юлия Саченко. Основным пожеланием хозяев было сделать пространство комфортным и современным.

Среди вызовов, стоящих перед дизайнером, был узкий коридор, который надо было сделать более открытым. Также хозяева хотели иметь различные места для отдыха с друзьями.



На стене в зоне гостиной оставили необработанный кирпич / Фото The Village

Основным в интерьере стал стиль хюгге. Акцент сделали на мебель и декор от украинских производителей.

Сразу при входе в квартиру гости попадают в холл. Все двери в квартире выполнили в технике скрытого монтажа. Далее идет открытая зона кухни с гостиной. Раньше здесь было две отдельных комнаты с балконами, однако перегородку между ними снесли.

На одном из балконов сделали лаунж-зону с лежаком. Отсюда открывается вид на "Родину-мать".



Диван можно трансформировать / Фото The Village

Диван в гостиной называется "Халабуда" – ему можно придать любую форму. Позади домашнего кинотеатра сделали оригинальную стену: она имеет фактуру под окисленный металл.

В зоне кухни сделали фасады из натурального дуба и деревянный стол от украинского мастера.

На небольшом балконе в зоне кухни-гостиной обустроили барную стойку из натурального дерева. Здесь хозяева завтракают, а также встречают гостей.



В спальне использовали скрытую подсветку / Фото The Village

Далее следует зона кабинета, созданного для владельца дома. Внимание здесь привлекает столешница, которая занимает всю ширину комнаты. Ее расположили перед окном.

Санузел в квартире поделили на две части: зону туалета и основную ванную комнату. В ней использовали текстуру камня и дерева, а на полу установили плитку.



Стены в ванной комнате отделали камнем / Фото The Village

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