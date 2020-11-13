Похожа на хату-мазанку: как выглядит стильная квартира-студия в центре Киева – фото интерьера
Дизайн квартиры создали для девушки, которая хочет жить отдельно от родителей. Авторы проекта называют такой интерьер современным украинским стилем.
Про квартиру-студию на Печерске рассказывает The Village.
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Квартира в светлых тонах / Фото The Village
Жилье расположено в сердце Киева – на Печерске. Автором проекта стала студия Сергея Махно.
Стандартную двухкомнатную квартиру от застройщика превратили в современную студию. Архитекторы присоединили балкон к кухне и разделили помещение на гостевую и спальную зоны.
В интерьере много неправильных форм / Фото The Village
Главным акцентом стали стены: они покрыты декоративной штукатуркой в стиле хаты-мазанки. Также здесь нет типичного зонирования – в квартире все плавно перетекает одно в другое. Из кухни вы оказываетесь в столовой, откуда вытекает гостиная и спальня.
Кухня белого цвета / Фото The Village
На кухне привлекает внимание столешница. Ее изготовили из рваного гранита и искусственного камня по индивидуальному заказу.
Здесь есть большое панорамное окно, сквозь которое прекрасно видно окрестности. Балкон после перепланировки и утепления стал частью кухни.
Обеденная зона с плетеным светильником / Фото The Village
В квартире сделали два санузла. Главный из них расположен в спальне. Отдельно стоящая ванна отгорожена от основного пространства стеклянной перегородкой.
В спальне использовали стеклянные перегородки / Фото The Village
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Ванную комнату отделали в светло-коричневых оттенках. Умывальник необычной формы изготовили в студии керамики Сергея Махно.
Керамическую раковину изготовили на заказ / Фото The Village
Особое внимание в квартире привлекают светильники. Большинство из них – керамические, а один – из лозы. Керамику сделали в студии Сергея Махно, а для плетеного пришлось найти отдельного мастера.
Керамические светильники в интерьере / Фото The Village
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