Дизайн квартиры создали для девушки, которая хочет жить отдельно от родителей. Авторы проекта называют такой интерьер современным украинским стилем.

Про квартиру-студию на Печерске рассказывает The Village .

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Квартира в светлых тонах / Фото The Village

Жилье расположено в сердце Киева – на Печерске. Автором проекта стала студия Сергея Махно .

Стандартную двухкомнатную квартиру от застройщика превратили в современную студию. Архитекторы присоединили балкон к кухне и разделили помещение на гостевую и спальную зоны .



В интерьере много неправильных форм / Фото The Village

Главным акцентом стали стены: они покрыты декоративной штукатуркой в стиле хаты-мазанки . Также здесь нет типичного зонирования – в квартире все плавно перетекает одно в другое. Из кухни вы оказываетесь в столовой, откуда вытекает гостиная и спальня.



Кухня белого цвета / Фото The Village

На кухне привлекает внимание столешница. Ее изготовили из рваного гранита и искусственного камня по индивидуальному заказу.

Здесь есть большое панорамное окно , сквозь которое прекрасно видно окрестности. Балкон после перепланировки и утепления стал частью кухни.



Обеденная зона с плетеным светильником / Фото The Village

В квартире сделали два санузла. Главный из них расположен в спальне. Отдельно стоящая ванна отгорожена от основного пространства стеклянной перегородкой .



В спальне использовали стеклянные перегородки / Фото The Village

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Ванную комнату отделали в светло-коричневых оттенках. Умывальник необычной формы изготовили в студии керамики Сергея Махно .



Керамическую раковину изготовили на заказ / Фото The Village

Особое внимание в квартире привлекают светильники. Большинство из них – керамические, а один – из лозы. Керамику сделали в студии Сергея Махно, а для плетеного пришлось найти отдельного мастера .



Керамические светильники в интерьере / Фото The Village

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