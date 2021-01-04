Помещение расположено в Приморском районе Одессы. Из небольшой квартиры и чердака сделали современное двухуровневое пространство для семьи.

О двухэтажной квартире в Одессе сообщает The Village .

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В белом интерьере сделали яркие акценты / Фото The Village

Авторами проекта и владельцами квартиры стали одесский архитектор Леонид Круковский и его жена Нина Булацкая.

Жилье сделали из двух помещений: небольшой квартиры площадью 45 квадратных метров на четвертом этаже и чердака. Чердак превратили в мансардный этаж площадью 135 квадратных метров.

Дом, в котором архитекторы сделали свое уютное жилье, принадлежит к старому фонду. Поэтому перед ремонтом здесь пришлось обновить перекрытия, заменить окна и укрепить крышу.



Кухня в черно-белом цвете / Фото The Village

В интерьере использовали минимальное количество деталей. Ремонт сделали недорогим, ведь значительное количество средств понадобилась для реконструкции.

Основным цветом в квартире стал белый. Им покрасили стены из кирпича, предварительно покрыв их гипсом.



Детская комната с минималистичным интерьером / Фото The Village

Интересным интерьерным решением стало двойное окно. В перекрытии между этажами сделали отверстие, чтобы добавить естественного света на первый этаж. Оно попадает через мансардное окно. А в самом отверстии установили гамак, ставший любимым местом для игр ребенка.

На первом этаже разместили холл и кухню, объединенную с гостиной. Также здесь есть гостевой санузел и прачечная. В гостиной установили натуральный камин, дымоход от которого вывели на крышу.



В гостиной установили натуральный камин / Фото The Village

Кухню выполнили в светлых оттенках. Деревянная столешница переходит в барную стойку. Внимание привлекают светильники – их нашли на одном из одесских предприятий, отреставрировали и покрасили.

На втором этаже расположен просторный холл с рабочими местами. С него есть выходы на террасу, в ванную комнату и три спальни.



На втором этаже во всех комнатах есть мансардные окна / Фото The Village

Во всем доме царит минимализм. Спальня хозяев выполнена в белом цвете. В ней есть мансардное окно и еще один выход на террасу. В детской установили только маленькую кровать с балдахином. Такой же минимум мебели и в гостевой комнате.

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Терраса, окруженная стенами со всех сторон / Фото The Village

Любимым местом хозяев и гостей стала терраса на втором этаже. Она со всех сторон окружена стенами дома – то есть ее никому не видно. Здесь есть стол, диван и небольшой гриль. Летом хозяева проводят на террасе большинство своего времени.