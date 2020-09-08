Изначально дизайн квартиры сделали для мужчины, который планировал ее сдавать в аренду. Владелец хотел, чтобы она была уютной, чтобы люди зашли и сразу захотели ее арендовать. Среди обязательных требований – спальня и место для отдыха с друзьями.

В квартире сделали небольшую перепланировку: уменьшили спальню и благодаря этому добавили отдельную гардеробную комнату. В коридоре установили шкаф с вешалками, за которыми есть скрытое место для хранения коммуникаций в квартире, пишет издание The Village.

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Рядом на стене установили большое зеркало с черной рамой. Шкаф решили не делать большим, ведь вся верхняя одежда хранится в гардеробе. Там также есть полочки и место для хранения бытовых вещей.



Кухня в квартире соединена с гостиной / Фото The Village

На кухне использовали белую глянцевую плитку, а холодильник, посудомоечную машину и микроволновку встроили в кухонную мебель. Вытяжку спрятали за деревянный шкаф, также наверху добавили глубокие шкафы для хранения. Над верхними шкафами и под столешницей вмонтировали подсветку.

Подсветка под столешницей – это очень удобно, потому что она подсвечивает все, что есть в этих ящиках. Также эта подсветка реагирует на движение, для этого есть специальный датчик,

– пояснила дизайнер.

В спальне наклеили на стену накладные панели, а потом художница Евгения Добряк градиентом разрисовывала стену. Под потолком использовали закарнизную подсветку со стороны кровати и у телевизора – это основное освещение в спальне.



Гардеробная комната небольшая, но вместительная / Фото The Village

Везде в квартире для пола использовали винил – это покрытие более практичное, чем ламинат, не боится воды и устойчиво к царапинам.



Саму кухню не перенасыщали светом / Фото The Village

В ванной комнате спрятали стиральную машинку под столешницу с раковиной, над унитазом спрятали бойлер и сделали техническую зону.

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