"UPHouse" – это недостроенная квартира площадью 60 квадратных метров в Мадриде, проект разработан студией cumulolimbo, которая добавила структурности пространства. Высокие потолки оставляют место для открытого второго этажа, который выполняет функцию спальни.

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Пространство на восточной стороне выступает как открытая жилая зона , тогда как меньшое западное пространство – более частное . Белые стены, переработанная фанера, стальные и бетонные полы создают атмосферу в квартире, похожую на чердак , которая идеально балансирует между современным и промышленным дизайном интерьера.

На 2-й этаж можно попасть через металлическую лестницу, состоящую, при необходимости / Фото design-milk.com

Функциональные лестницы опираются на удлиненную кухонную столешницу , как ступеньку и имеют поворотную точку, а также переносную лестницу, которая вытягивается снизу, когда это необходимо.

Очень удобное решение, которое экономит пространство / Фото design-milk.com

Черно-белая плитка создает графический фон для кухни, дополняя черные металлические кухонные шкафы.

Линейная кухня без верхних шкафов / Фото design-milk.com

Смелая синяя стена в ванной – единственный цвет, который применили в дизайне. Диагональные квадратные металлические трубы имитируют углы плитки на кухне.

Санузел / Фото design-milk.com

Санузел / Фото design-milk.com

Металлическая ромбовидная конструкция / Фото design-milk.com

В приватной зоне квартиры стены обшили переработанной фанерой из старых контейнеров для электронного оборудования. Панели помогают отражать естественный свет и создают криволинейный потолок сверху.

Классное пространство для творчества / Фото design-milk.com

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Кашпо и вазоны размещены по всей квартире и добавляют уюта / Фото design-milk.com

Спальня это – круглая белая кровать и две тумбочки. Удобная раковина находится перед зеркалом – идеально подходит для мытья лица перед сном.

Оригинальное и практичное решение / Фото design-milk.com