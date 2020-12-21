Ежегодно престижное издание о дизайне интерьеров называет победителей в различных номинациях. Среди 10 лучших домашних интерьеров отметили и жилье в Киеве. Рассказываем про наиболее оригинальные интерьеры года.

Про 10 лучших проектов сообщает официальный сайт журнала Dezeen .

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Квартира EGR, Киев, Украина



Квартира со шторами вместо стен / Фото Dezeen

Проект был создан студией Ater Architects . Пространство здесь достаточно небольшое. Именно поэтому архитекторы решили снести перегородки и заменить их шторами кобальтово-синего цвета.

MA House, Воклюз, Франция



Интерьер дома в сельской местности / Фото Dezeen

Это жилье архитектор Тимоти Мерсье спроектировал для родителей. Оно должно гармонировать с сельским пейзажем вокруг. Поэтому в интерьере использовали побеленные стены и деревенскую мебель.

Дом V, Братислава, Словакия



Стены в доме отделаны старинным кирпичом / Фото Dezeen

На месте этого дома была руина. Кирпич из нее использовали в интерьере Дома V. Проект сделал архитектор Мартин Скочек.

Квартира в Эдинбурге, Великобритания



Квартиру сделали светлой / Фото Dezeen

Это дом Люка и Джоанны МакКлелланд. Они хотели сделать свое жилье как можно светлее. Поэтому покрасили стены в белый цвет и расширили дверные проемы, чтобы те пропускали больше света.

Imperfect Residence, Гонконг



Материалы с природными дефектами являются "изюминкой" стиля ваби-саби / Фото Dezeen

Квартиру сделала студия NC Design & Architecture. Здесь использовали материалы с природными дефектами: неровные отрезы мрамора, неидеальные стены и окисленную медь. Такой подход опирается на ценности японской философии ваби-саби: она поощряет находить красоту в несовершенстве и быстротечности.

Kew Residence, Австралия



В этом доме много дерева и стекла / Фото Dezeen

Архитектор Джон Уордл переделал свое жилье после того, как его трое детей выросли и уехали из дома. Теперь это помещение похоже на кокон, в котором демонстрируются книги и керамические изделия, собранные в течение многих лет.

Urban Cabin, Италия



Необычно выглядят стены, покрытые фанерой / Фото Dezeen

Это крошечное помещение площадью всего 25 квадратных метров. Кровать здесь выполняет функцию коробки для хранения вещей, а в шкафу прячется стиральная машина. В отделке интерьера использовали необычный материал – фанеру.

Nagatachō Apartment, Токио, Япония



В интерьере использовали яркие цвета / Фото Dezeen

Автором стал Адам Натаниэль Фурман. Он превратил квартиру в "место счастья, радости и легкости". В квартире сделали арбузно-зеленый пол на кухне, положили сиреневый ковер в обеденной зоне, а в ванной комнате установили лимонно-желтые краны и молочно-оранжевую плитку.

Flat House, Великобритания



Стены имеют текстурированную поверхность / Фото Dezeen

Этот дом построили из экологического материала – смеси конопли и извести. Он имеет нулевой углеродный след. Внутри здесь довольно уютно благодаря теплым текстурным поверхностям, деревянной мебели и плетеным коврам.

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Casa A690, Мексика



Белые стены, дерево и большие окна делают этот дом совершенным / Фото Dezeen