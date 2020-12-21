Квартира в Киеве – среди ТОП 10 лучших интерьеров 2020: журнал Dezeen назвал победителей
Ежегодно престижное издание о дизайне интерьеров называет победителей в различных номинациях. Среди 10 лучших домашних интерьеров отметили и жилье в Киеве. Рассказываем про наиболее оригинальные интерьеры года.
Про 10 лучших проектов сообщает официальный сайт журнала Dezeen.
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Квартира EGR, Киев, Украина
Квартира со шторами вместо стен / Фото Dezeen
Проект был создан студией Ater Architects. Пространство здесь достаточно небольшое. Именно поэтому архитекторы решили снести перегородки и заменить их шторами кобальтово-синего цвета.
MA House, Воклюз, Франция
Интерьер дома в сельской местности / Фото Dezeen
Это жилье архитектор Тимоти Мерсье спроектировал для родителей. Оно должно гармонировать с сельским пейзажем вокруг. Поэтому в интерьере использовали побеленные стены и деревенскую мебель.
Дом V, Братислава, Словакия
Стены в доме отделаны старинным кирпичом / Фото Dezeen
На месте этого дома была руина. Кирпич из нее использовали в интерьере Дома V. Проект сделал архитектор Мартин Скочек.
Квартира в Эдинбурге, Великобритания
Квартиру сделали светлой / Фото Dezeen
Это дом Люка и Джоанны МакКлелланд. Они хотели сделать свое жилье как можно светлее. Поэтому покрасили стены в белый цвет и расширили дверные проемы, чтобы те пропускали больше света.
Imperfect Residence, Гонконг
Материалы с природными дефектами являются "изюминкой" стиля ваби-саби / Фото Dezeen
Квартиру сделала студия NC Design & Architecture. Здесь использовали материалы с природными дефектами: неровные отрезы мрамора, неидеальные стены и окисленную медь. Такой подход опирается на ценности японской философии ваби-саби: она поощряет находить красоту в несовершенстве и быстротечности.
Kew Residence, Австралия
В этом доме много дерева и стекла / Фото Dezeen
Архитектор Джон Уордл переделал свое жилье после того, как его трое детей выросли и уехали из дома. Теперь это помещение похоже на кокон, в котором демонстрируются книги и керамические изделия, собранные в течение многих лет.
Urban Cabin, Италия
Необычно выглядят стены, покрытые фанерой / Фото Dezeen
Это крошечное помещение площадью всего 25 квадратных метров. Кровать здесь выполняет функцию коробки для хранения вещей, а в шкафу прячется стиральная машина. В отделке интерьера использовали необычный материал – фанеру.
Nagatachō Apartment, Токио, Япония
В интерьере использовали яркие цвета / Фото Dezeen
Автором стал Адам Натаниэль Фурман. Он превратил квартиру в "место счастья, радости и легкости". В квартире сделали арбузно-зеленый пол на кухне, положили сиреневый ковер в обеденной зоне, а в ванной комнате установили лимонно-желтые краны и молочно-оранжевую плитку.
Flat House, Великобритания
Стены имеют текстурированную поверхность / Фото Dezeen
Этот дом построили из экологического материала – смеси конопли и извести. Он имеет нулевой углеродный след. Внутри здесь довольно уютно благодаря теплым текстурным поверхностям, деревянной мебели и плетеным коврам.
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Casa A690, Мексика
Белые стены, дерево и большие окна делают этот дом совершенным / Фото Dezeen
Архитектор Дельфино Лозано создал дом с сочетанием мексиканских и средиземноморских интерьеров. Здесь используют "простые и чистые материалы", почти в каждой комнате сделали белые стены и встроенную деревянную мебель.
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