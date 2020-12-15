Это помещение расположено на Теремках в украинской столице. Хозяева хотели квартиру, в которой будет комфортно жить и отдыхать.

Об интерьере квартиры в Киеве сообщает The Village .

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В квартире много синих и розовых акцентов / Фото The Village

Дизайн этой квартиры – яркий и оригинальный. Владельцы не хотели, чтобы их жилье было "консервативным" или "холодным".

В квартире, имеющей форму буквы "Г", сделали кухню-гостиную, спальню хозяев и детскую. Здесь есть два санузла и небольшая кладовка.



В зоне гостиной расположен массивный серый диван / Фото The Village

Интересным стало исполнение пола: в зоне кухни-гостиной пол покрыли плиткой. Такое решение приняли ввиду того, что в семье есть собака. Пол сделали из керамогранита, имеющего текстуру дерева.



Детская комната с оранжевым декором на потолке / Фото The Village

Во всех помещениях есть яркие акценты. Очень теплой визуально вышла детская комната: ее отделали в синем и оранжевом цветах . В комнате установили двухъярусную кровать. Верхний этаж вмещает постель, а внизу поставили раскладной диван. Внимание привлекает принт на потолке – он похож на гигантские конфетти, что приклеились к поверхности.



Узор на стене в гостиной / Фото The Village

В гостиной стены покрасили в белый и синий цвета. На одной из стен сделали узор, напоминающий облака на детских рисунках. Он не только украшает комнату, но и скрывает дверь в спальню.



Зеркало в розовой раме / Фото The Village

Основной санузел сделали очень стильным. Он выполнен в белых и розовых цветах, с красными и синими акцентами. Интерьер этого санузла напоминает кадр из фильма.

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Санузел в оранжевом цвете / Фото The Village

Второй санузел расположен в спальне хозяев вместе с небольшим гардеробом. Стены в этих помещениях сделали в оранжевом цвете.



Небольшой гардероб / Фото The Village

А саму спальню разделили на две зоны: рабочую и зону отдыха. Их отметили цветами на потолке: голубой отделяет зону с кроватью, а рабочее пространство покрасили в белый.



Оригинальные обои в спальне / Фото The Village

Оригинальными являются обои в спальне: узор на них напоминает облака на летнем небе или горный туман.