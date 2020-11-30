Рассказываем о смелом дизайне квартиры в мегаполисе.

Про дизайн квартиры в украинской столице сообщает студия дизайна Isto на своем официальном сайте.

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Смелое дизайнерское решение / Фото isto.ua

Проект назвали New York . Площадь квартиры составляет 76 квадратных метров .

В квартире объединили кухню, гостиную и прихожую . Из них сделали единое пространство . Визуально различные зоны разделили с помощью цветов и фактур .



Куб выполняет достаточно много функций в интерьере / Фото isto.ua

Главным акцентом в интерьере является б ордовый куб из стекла в центре помещения.



Здесь смешали разные стили / Фото isto.ua

Куб имеет интересную подсветку . Глянцевые стены куба позволяют регулировать уровень его освещенности .



В квартире объединили различные фактуры / Фото isto.ua

Внутри куба сделали санузел для гостей . Снаружи на фасаде разместили всю встраиваемую технику и организовали зону кухни .

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В интерьере использовали живые растения / Фото isto.ua

Стеклянный куб позволил сэкономить место в квартире .

В интерьере прекрасно объединили сложные фактуры, смелые цвета и натуральные материалы .