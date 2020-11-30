Снесли все стены и установили красный куб в центре: необычный интерьер квартиры в Киеве – фото
Рассказываем о смелом дизайне квартиры в мегаполисе.
Про дизайн квартиры в украинской столице сообщает студия дизайна Isto на своем официальном сайте.
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Смелое дизайнерское решение / Фото isto.ua
Проект назвали New York. Площадь квартиры составляет 76 квадратных метров.
В квартире объединили кухню, гостиную и прихожую. Из них сделали единое пространство. Визуально различные зоны разделили с помощью цветов и фактур.
Куб выполняет достаточно много функций в интерьере / Фото isto.ua
Главным акцентом в интерьере является бордовый куб из стекла в центре помещения.
Здесь смешали разные стили / Фото isto.ua
Куб имеет интересную подсветку. Глянцевые стены куба позволяют регулировать уровень его освещенности.
В квартире объединили различные фактуры / Фото isto.ua
Внутри куба сделали санузел для гостей. Снаружи на фасаде разместили всю встраиваемую технику и организовали зону кухни.
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В интерьере использовали живые растения / Фото isto.ua
Стеклянный куб позволил сэкономить место в квартире.
В интерьере прекрасно объединили сложные фактуры, смелые цвета и натуральные материалы.
Куб отражает естественный свет / Фото isto.ua
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