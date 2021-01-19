Нежная и светлая квартира в Голосеевском районе Киева: фото интерьеров
Интерьер этой небольшой квартиры в Киеве стал сочетанием стиля лофт и домашнего уюта. Современные формы и линии, пастельные цвета и сдержанные формы – все это делает дизайн совершенным.
В украинской столице становится все больше современных помещений с оригинальным дизайном. Про интерьер стильной квартиры в Голосеевском районе Киева сообщает The Village.
Читайте 5 современных гостиных, идеальных для релакса: фото интерьеров
В квартире сделали акцент на структуру бетона и дерева / Фото The Village
В помещении площадью 80 квадратных метров живет молодая семья с маленькой дочкой.
Автором проекта стала дизайнер Мария Сохацкая. Квартиру планировали просторной, светлой и безопасной для ребенка.
Во всем доме установили встроенные двери / Фото The Village
Например, на кухне оборудовали остров – так хозяйка может готовить пищу вместе с гостями и наблюдать за дочерью, которая играет в гостиной. Также в помещении оборудовали рабочие места, чтобы хозяева могли работать удаленно.
Детская комната в сдержанном розовом цвете / Фото The Village
Сначала владельцы хотели сделать в своей спальне отдельную гардеробную. Однако места там было не так много, поэтому дизайнер посоветовала заменить ее большим встроенным шкафом.
Кухня в современном стиле со встроенной техникой / Фото The Village
В квартире сохранили необработанный бетонный потолок. Здесь много белой мебели: кухонный фасад, встроенные шкафы в спальне. А вот стены оформили в различных пастельных оттенках: от серого до голубого и розового.
В квартире много света и пространства / Фото The Village
В целом интерьер квартиры производит впечатление светлого и нежного. Особым островком в квартире стала детская комната – ее отделали светлыми оттенками розового.
Встроенный шкаф в спальне хозяев / Фото The Village
Ремонт обошелся владельцам квартиры примерно 600 долларов за квадратный метр.
Интересно Локдаун и интерьер: 5 вариантов частного бара в подвале
Больше фото квартиры в Голосеевском районе Киева смотрите здесь:
Поделиться новостью