Интерьер этой небольшой квартиры в Киеве стал сочетанием стиля лофт и домашнего уюта. Современные формы и линии, пастельные цвета и сдержанные формы – все это делает дизайн совершенным.

В украинской столице становится все больше современных помещений с оригинальным дизайном. Про интерьер стильной квартиры в Голосеевском районе Киева сообщает The Village .

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В квартире сделали акцент на структуру бетона и дерева / Фото The Village

В помещении площадью 80 квадратных метров живет молодая семья с маленькой дочкой.

Автором проекта стала дизайнер Мария Сохацкая. Квартиру планировали просторной, светлой и безопасной для ребенка.



Во всем доме установили встроенные двери / Фото The Village

Например, на кухне оборудовали остров – так хозяйка может готовить пищу вместе с гостями и наблюдать за дочерью, которая играет в гостиной. Также в помещении оборудовали рабочие места, чтобы хозяева могли работать удаленно.



Детская комната в сдержанном розовом цвете / Фото The Village

Сначала владельцы хотели сделать в своей спальне отдельную гардеробную. Однако места там было не так много, поэтому дизайнер посоветовала заменить ее большим встроенным шкафом.



Кухня в современном стиле со встроенной техникой / Фото The Village

В квартире сохранили необработанный бетонный потолок. Здесь много белой мебели: кухонный фасад, встроенные шкафы в спальне. А вот стены оформили в различных пастельных оттенках: от серого до голубого и розового.



В квартире много света и пространства / Фото The Village

В целом интерьер квартиры производит впечатление светлого и нежного. Особым островком в квартире стала детская комната – ее отделали светлыми оттенками розового.



Встроенный шкаф в спальне хозяев / Фото The Village

Ремонт обошелся владельцам квартиры примерно 600 долларов за квадратный метр.

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