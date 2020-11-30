Один из самых известных в мире журналов о дизайне Dezeen объявил лучшие интерьеры года. Среди квартир победу одержала бывшая типография в Испании, которую превратили в резиденцию.

Про победителей во всех номинациях сообщает официальный сайт Dezeen .

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Квартира стала примером реновации старого помещения / Фото Dezeen

В номинации Apartment interior of the year ( "Интерьер квартиры года" – ред.) победила испанская квартира под названием La Nave .

Жилье создали на месте старой типографии .



В этом жилье необычная планировка / Фото Dezeen

Этот проект рассматривает социальные и экологические проблемы при реконструкции имеющегося пространства, – отметили судьи.



В центре квартиры сделали санузлы / Фото Dezeen

Помещение площадью 340 квадратных метров приспособили под нужды семьи. Сначала здесь было открытое пространство . Архитекторам пришлось разместить санузлы в центре помещения – ведь все коммуникации были подведены к колоннам, которые поддерживали крышу.

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В интерьере использовали традиционные для Испании материалы / Фото Dezeen